Серия А. Милан вернул класс и вновь победил с разгромом

Серия А. 19-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Милан" 0:3

Голы: Лофтус-Чик 11, Жиру 31 (пен.), Траоре 88

"Эмполи": Каприлe, Эбуэхи (Раноккия 28), Валюкевич, Исмаили, Луперто, Грасси (Марин 74), Мале, Бальданци (Канчелльери 57), Гьяси, Камбиаги, Капуто (Мальдини 74)

"Милан": Маньян, Калабрия (Бартезаги 70), Кьер (Габбия 84), Эрнандес, Флоренци (Хименес 35), Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик (Муса 70), Пулишич, Жиру, Леау (Траоре 84)

Предупреждения: Калабрия 41, Хименес 54

Последний матч 2023-го года мог стать последним матчем Стефано Пиоли на посту главного тренера "Милана". Неуверенная победа в нем дома над аутсайдером "Сассуоло" не избавила наставника от опасности. Но 2024-ый год он начал двумя разгромами. 4:1 над "Кальяри" в Кубке и теперь 3:0 в Эмполи в лиге.

Да, и эти два соперника - аутсайдеры, оба даже начинали тур в зоне вылета. Но там же начинала тур "Салернитана", против которой 22-го декабря в гостях "россонери" играли плохо и спаслись от поражения на 90-ой минуте. Их прогресс и в игре, и в результате за эти две недели виден невооруженным глазом.

Фаворит начал матч голом в контратаке. Леау получил от Рейндерса, прорвался как в лучшие времена на левом фланге и выложил в штрафную немного назад. А там Лофтус-Чик вывернул ногу и положил мяч в дальний угол. После этого же "Милан" играл по результату. Что не значит "автобусом". Как следует играть по результату.

Мяч он как раз держал (65 процентов за матч), атаки организовывал. Но без фанатизма. Без риска. А еще и заработал пенальти, когда ВАР заметил игру Мале пальцами вытянутой руки. Оливье Жиру никогда не забивал этому сопернику и теперь восполнил пробел.

Вторые таймы "Милана" в последние месяцы всегда слабее, чем первые. Он уже дважды терял в них 2:0, играя лишь вничью. Сегодня в итоге "Эмполи" даже выиграл матч по ударам по воротам. Маньян отбивал удары Бальданци и Канчелльери, Камбиаги не попал с острого угла. Но забил вновь фаворит.

Удар головой Пулишича Каприле еще потащил из-под перекладины, а вот в концовке в контратаке Кристиан и Траоре четко разыграли. 19-летний Чака забил во втором матче подряд во всех турнирах и в первом своем матче Серии А в карьере.

"Милан" побеждает в гостях в лиге впервые после трех ничьих и поражения. На всех полях во всех турнирах он сейчас с серией из пяти побед и ничьей. Да, сегодня победил худшую домашнюю команду лиги, одну из худших вообще и удобного для себя соперника в последние годы. Тем не менее, победа солидна и важна.

"Россонери" завершают первый круг на третьем месте с шестиочковым преимуществом над четвертым. "Эмполи" завершит его в зоне вылета, а может, даже последним.