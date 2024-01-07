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Эрнандес: Мы с Пиоли до конца
Поддержал тренера
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В 19-м туре Серии А "Милан" на выезде уверенно победил "Эмполи" 0:3. Ключевой игрок миланцев Тео Эрнандес после игры прокомментировал давление со стороны футбольного сообщества на команду из-за невражающих результатов.
У нас был немного тяжелый и сложный период, но когда ты побеждаешь, ты счастлив, и я думаю, что мы сделали хорошие вещи в этих матчах, как команда. Мы никогда не слушали, что говорят другие, мы хорошо работали и поэтому победили.
Мы всегда были с Пиоли. Мы не слушаем, что люди говорят. Вся команда с тренером, и мы с ним до конца.
Мы потеряли очки, которых не должны были терять. Это были сложные несколько месяцев. Но теперь мы вернулись к победам. Мы должны продолжать, глядя на то, что нужно делать день за днем.
"Милан" находится на 3-м месте Серии А, отставая от вершины на 9 очков. Следующий матч - с "Аталантой" в Кубке Италии 10-го января.
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