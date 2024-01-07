Серия А. Нет 6:1, но есть камбек Ювентуса на 91-ой минуте

Серия А. 19-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Ювентус" 1:2

Голы: Маджоре 39 - Илинг-Джуниор 65, Влахович 90+1

"Салернитана": Костиль, Данилюк, Дьомбер, Фасио, Брадарич, Леговски, Самбия (Мартеджани 89), Маджоре, Чауна (Бронн 57), Кандрева, Симы (Иквуэмеси 77)

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Ругани 46), Бремер, Данило, Веа (Бунде 82), МакКенни, Николусси Кавилья (Милик 59), Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 46), Влахович, Йилдиз (Миретти 69)



Предупреждения: Дьомбер 19, Маджоре 32 - Гатти 32, МакКенни 69, Ругани 73, Влахович 90+1, Рабио 90+2

Удаление: Маджоре 53 (вторая желтая)

В футболе много поверий, примет, неписаных законов. Один из них состоит в том, что очень сложно победить одну и ту же команду в течение короткого периода времени. Особенно - после большой победы над ней. Такая расхолаживает победителя, заставляет думать, что все будет легко, что не нужно особо выкладываться. А проигравшего заставляет повысить мотивацию до предела и искать реванш.

В четверг "Ювентус" и "Салернитана" встречались в Кубке в Турине. Вторая открыла счет уже на первой минуте, но в ответ пропустила шесть. Впрочем, оба тренера сегодня ожидали совершенно иную игру. И оказались правы. Последняя команда Серии А искала победу, которая вывела бы ее на равенство очков со спасительным 17-ым местом, и могла ее добыть. Ничью уж точно могла.

Филиппо Индзаги был рад возвращению "двух капитанов" (его слова) Фасио и Кандревы, рассчитывал на домашний стадион и на хорошую форму в лиге. Напоминая, что в предыдущем матче в Салерно остановил "Милан" и даже упустил победу над ним на 90-ой минуте. Массимилиано Аллегри же указывал на потерю Кьезы, Локателли, Камбиазо и боялся, что соперник позволит ему очень мало.

"Салернитана" и вправду позволила очень мало. По крайней мере - до удаления. Первый удар в створ ворот Костиля "Ювентус" нанес лишь на 64-ой минуте. До того же был затянут в крайне жесткую нервную борьбу, динамичную, но неточную и некачественную игру. Со всего 5:3 по ударам по воротам в первом тайме. И разве что с падениями Йилдиза, Рабио, Влаховича в штрафной.

Самбия бил слета - Щенсны взял. Прорыв Самбии справа также стал голевым, Чауна получил от него, собрал двух защитников возле себя, отдал чуть назад опорнику Маджоре, тот обработал и забил мощным ударом.

В самом начале второго тайма МакКенни головой с четырех метров в падении не попал в створ. Вскоре прорыв Рабио остановил Маджоре, неосторожно выставив ногу, и из героя превратился в антигероя. Хотя ничью его команда держала долго. Ничью, потому что прострел Веа, неудачное касание Влаховича, ставшее ассистом и мощный удар Илинга-Джуниора довольно быстро сравняли счет.

Ничью "Салернитана" держала примерно до той же минуты, что и победу над "Миланом". Не позволяя почти ничего. Как раз Щенсны отбивал дальний удар Брадарича, а Симы из штрафной пробивал чуть неточно. Но вдруг на 91-ой минуте Данило навесил справа, а Влахович замкнул головой.

Четвертая победа "Ювентуса" в сезоне благодаря голу в концовке, в том числе третья - в добавленное время. Три из четырех последних гостевых матчей и были выиграны после 81-ой минуты. Со счетом 2:1. Причем дважды забивал Влахович. Также второй камбек "Юве" в сезоне. Первый состоялся три дня назад. До этого он дважды пропускал первым (в августе и сентябре) и не победил.

Также следует отметить, что "бьянконери" вновь победили с разницей в один мяч. В десятый раз в последних 15-ти турах лиги при лишь одной победе за это время с разницей более одного. Впрочем, для них единственно важное - победа и всего два очка отставания от "Интера", также победившего в этом туре в добавленное время.