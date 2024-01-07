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3 очка на последних минутах. Салернитана - Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Салернитана - Ювентус ⋉1:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.01.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

3 очка на последних минутах. Салернитана - Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Ювентус"

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В матче 19-го тура "бьянконери" дожали "Салернитану" со счетом 2:1. "Ювентус" уступал 0:1, но голы Илинга-Джуниора и Влаховича на 65-й и 90+1 минутах соответственно позволили команде Аллегри взять три очка.

Туринцы не проигрывают во всех турнирах с сентября, выиграв в 12 из последних 15 матчей. Сейчас "Ювентус" занимает в Серии А второе место, уступая "Интеру" всего двумя очками.

Серия А. 19-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Ювентус" 1:2
Голы: Маджоре 39 - Илинг-Джуниор 65, Влахович 90+1

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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