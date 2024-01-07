Серия А. Рома - Аталанта 1:1. Мир по итогам бури

Серия А. 19-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" 1:1

Голы: Дибала 39 (пен.) - Коопмейнерс 8

"Рома": Патрисиу, Льоренте (Хюйсен 46), Манчини, Р. Кристенсен, Карсдорп (Челик 64), Бове, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Паредес 73), Залевски (Спинаццола 64), Лукаку, Дибала (Эль-Шаарави 84)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Хиен 86), Колашинац (Паломино 79), Холм, Де Роон, Эдерсон (Пашалич 64), Руджери (Дзаппакоста 64), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Скамакка 46), Миранчук

Предупреждения: Р. Кристенсен 63 - Скальвини 29, Руджери 38, Эдерсон 43, Коопмейнерс 55, Дзаппакоста 74, Холм 90

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Потери очков конкурентов - "Фиорентины", "Болоньи", "Наполи" - будто бы несколько снижали градус противостояния в Риме. "Рома" и "Аталанта" в любом случае оставались бы в борьбе за четвертое место. Также мысли о Кубке Италии могли снизить градус, ведь первую ожидает в среду Римское дерби, а вторую - выезд к "Милану". Тем не менее, римляне и бергамцы сегодня отнюдь не отдыхали.

Наоборот - игра была очень интенсивной, на сумасшедших скоростях. Очень жесткой, с постоянными стыками. Очень эмоциональной, с постоянными жалобами. Жозе Моуриньо был удален, и странно, что Джан Пьеро Гасперини не последовал за ним. Ударов по воротам в итоге набралось всего 24, но такое ощущение, что их было 44. Не хватило разве что драмы на последних минутах.

В целом "Рома" играла лучше. И дело не только в статистике (16:8 по ударам по воротам, 6:2 - в створ, 55:45 по владению мячом). В первом тайме она много создала и несомненно переиграла соперника. В первые 30 минут второго уступала по игре, но не позволила создать много. А в последние 15 минут матча, по голам в которые лидер лиги с 15-ю, устроила практически штурм.

Началось с ошибки Миранчука с пасом назад. Карнезекки ценой повреждения успел раньше Лукаку. Хотя Миранчук вскоре реабилитировался, навесив на голову Коопмейнерсу. Далее "Аталанта" провела еще несколько энергичных минут, но вскоре потеряла инициативу. Карнезекки вновь останавливал Лукаку, на этот раз отбивая ногами, отбивал рикошет от удара Дибалы, удар Бове в упор.

"Аталанта" еще создала супермомент в контратаке, но Патрисиу выиграл выход один-на-один у Де Кетеларе, отбив удар в упор. Но затем Карнезекки побежал на угол штрафной, лишь задел мяч, навес также лишь задел, Джимсити заблокировал удар на линии ворот, Карсдорп добивал и получил по ноге от Руджери. Довольно легко, но повлияло на движение игрока атаки. ВАР заметил это.

В концовке тайма Колашинац еще и оттеснил Дибалу от мяча при попытке прорыва один-на-один. Теснил руками и скорее толкал. Но Пауло упал слишком поспешно, что, возможно, и лишило благосклонности арбитра. ВАР также не проверял официально.

Большую часть второго тайма "Аталанта" играла лучше, динамичнее. Хотя создала немного. Скальвини слета пробил выше, Эдерсон убрал защитника, но пробил неточно. А у других ворот Хюйсен и Дибала пробивали в упор, но с острого угла, и Карнезекки прикрывал как следует. В концовке же пробивал дважды Лукаку. Под давлением защитников и неточно.

Вторая потеря очков "Ромы" в 12-ти последних домашних матчах во всех турнирах. Не страшно. А вот четыре из пяти последних домашних матчей лиги с пропущенными - проблема. Как и неспособность связать хотя бы две победы во всех турнирах с 26-го октября. И как одна победа в уже пяти последних матчах лиги. Потому и до Топ-4 до сих пор четыре места и четыре очка.

А "Аталанта" побеждала лишь дважды в последних уже восьми гостевых матчах во всех турнирах, в двух из девяти в лиге. В трех из девяти последних в лиге на всех полях. Потому и она не в Топ-4, а в трех очках и двух местах позади нее. Играли бергамцы сегодня качественно и яростно, как и римляне. Но при отставании от желаемых мест нужны победы, а не комплименты.