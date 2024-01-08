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Моуриньо получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с Миланом

Италия

Тренер и игроки Ромы отказались общаться с прессой после матча с Аталантой

Моуриньо получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с Миланом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Жозе Моуриньо был удален в конце игры с "Аталантой" в Серии А.

Главный тренер "Ромы" получил вторую желтую карточку за то, что бурно выражал недовольство решением судьи Джанлуки Аурелиано в добавленное ко второму тайму время. Первое предупреждение португальцу было вынесено в первой половине игры перед перерывом - тоже за споры.

Моуриньо не сможет руководить командой во время матча с "Миланом" 14 января.

После игры против "Аталанты" ни сам тренер "Ромы", ни футболисты, ни менеджеры не стали общаться с прессой.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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