Моуриньо получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с Миланом

Жозе Моуриньо был удален в конце игры с "Аталантой" в Серии А.

Главный тренер "Ромы" получил вторую желтую карточку за то, что бурно выражал недовольство решением судьи Джанлуки Аурелиано в добавленное ко второму тайму время. Первое предупреждение португальцу было вынесено в первой половине игры перед перерывом - тоже за споры.

Моуриньо не сможет руководить командой во время матча с "Миланом" 14 января.

После игры против "Аталанты" ни сам тренер "Ромы", ни футболисты, ни менеджеры не стали общаться с прессой.