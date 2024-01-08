Аллегри: Есть ощущение, что мы рискуем пропустить каждый раз, когда соперник забрасывает мяч в штрафную площадь

Массимилиано Аллегри оценил победу "Ювентуса" над "Салернитаной" (2:1).

"Надо быть реалистами. "Интер" проводит великолепный сезон. Победа над "Салернитаной" была важна для того, чтобы держать команду с пятого места на расстоянии. 15-очковый отрыв - это пять побед, что важно.

Прямо сейчас мы в хорошем физическом состоянии, более спокойно действуем в тяжелых ситуациях. Мы хорошо провели первый тайм. "Салернитана" хорошо оборонялась. В целом мы провели хорошую игру, хотя и уступали со счетом 0:1.

А вот что мне не понравилось, и ребята об этом знают, так это то, что мы пропустили так же, как от "Фрозиноне". А в Кубке Италии мы пропустили через 40 секунд после начала игры. Это плохие сигналы.

Есть ощущение, что мы рискуем пропустить каждый раз, когда соперник забрасывает мяч в область штрафной площади. Мы не такие уверенные в себе, как раньше. Надо спокойно над этим поработать, нельзя, чтобы был риск пропустить гол из ниоткуда.

Сейчас мы лучше атакуем, но хуже обороняемся", - заявил главный тренер "Ювентуса" в эфире DAZN.