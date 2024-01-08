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Наполи может закрыть игроков на базе после разгрома от Торино
Чемпион Серии А идет 9-м после 1-го круга
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Спортдиректор "Наполи" допустил, что игроков закроют на базе.
Накануне неаполитанцы проиграли "Торино" (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами.
- Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму.
Пока что не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки). Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлияли.
Политано не был полностью готов, как и Хуан Жезус. Ситуация непростая, но, повторюсь, нас это не оправдывает.
- Планирует ли "Наполи" закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе?
- Мы встретимся завтра на базе и решим. Мадзарри? Клуб, я и команда ему доверяют, - сказал Мауро Мелузо.
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