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Наполи может закрыть игроков на базе после разгрома от Торино

Италия

Чемпион Серии А идет 9-м после 1-го круга

Наполи может закрыть игроков на базе после разгрома от Торино

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортдиректор "Наполи" допустил, что игроков закроют на базе.

Накануне неаполитанцы проиграли "Торино" (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами.

- Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму.

Пока что не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки). Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлияли.

Политано не был полностью готов, как и Хуан Жезус. Ситуация непростая, но, повторюсь, нас это не оправдывает.

- Планирует ли "Наполи" закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе?

- Мы встретимся завтра на базе и решим. Мадзарри? Клуб, я и команда ему доверяют, - сказал Мауро Мелузо.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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