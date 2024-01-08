Ювентус близок к трансферу защитника Лилля - Инсайдер

Итальянский "Ювентус" приближается к подписанию португальского защитника Тьягу Джало из "Лилля". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Ювентус" предлагает контракт на четыре с половиной года. Обе стороны согласовали трансфер футболиста за 3,5 миллиона евро, соглашение между клубами заключено. Остается ждать пока будут окончательно решены детали сделки с игроком.

Тьягу Джало выступает за "Лилль" с 2019 года. За всю свою карьеру сыграл 137 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.