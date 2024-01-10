Агент Хвичи: Осимхен летом переедет в Аравию. Кварацхелия не согласился бы на такой трансфер

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Виктор Осимхен летом уйдет из "Наполи".

"Осимхен подписал новый контракт, но вы действительно верите, что он всю карьеру проведет в "Наполи"? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

"Наполи" повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за "Реал", "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити", возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения", - сказал Мамука Джугели в интервью грузинскому каналу 1TV.