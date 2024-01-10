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Агент Хвичи: Осимхен летом переедет в Аравию. Кварацхелия не согласился бы на такой трансфер

Италия

Агент Кварацхелии заявил, что Осимхен летом уйдет из Наполи

Агент Хвичи: Осимхен летом переедет в Аравию. Кварацхелия не согласился бы на такой трансфер

Sky Sport Italia

Новина українською

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Виктор Осимхен летом уйдет из "Наполи".

"Осимхен подписал новый контракт, но вы действительно верите, что он всю карьеру проведет в "Наполи"? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

"Наполи" повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за "Реал", "Баварию", "Барселону", "Манчестер Сити", возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения", - сказал Мамука Джугели в интервью грузинскому каналу 1TV.

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Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия
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Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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