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"Кусок грязи и дурак!" Осимхен жестко раскритиковал агента Кварацхелии

Италия

Осимхен жестко раскритиковал агента Мамуку Джугели

"Кусок грязи и дурак!" Осимхен жестко раскритиковал агента Кварацхелии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен жестко раскритиковал агента Мамуку Джугели, который представляет интересы Хвичи Кварацхелии. Накануне агент грузина высказался о будущем Осимхена, заявив, что уже летом он перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

"Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи. Мне стыдно за твое мышление. Дурак! Выбрось мое имя из своего рта!" - написал Осимхен в "сториз" у себя в соцсетях.

Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "партенопейцев" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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