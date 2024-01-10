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Ювентус близок к трансферу защитника Лилля - Инсайдер
Контракт, вероятно, будет действовать до 2028 года
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Итальянский "Ювентус" близок к трансферу защитника "Лилля" Тьягу Джало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, туринский клуб подпишет португальского футболиста. Соглашение находится на завершающем этапе. Контракт будет действовать до июня 2028 года.
Тьягу Джало выступает за "Лилль" с 2019 года. За всю свою карьеру сыграл 137 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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