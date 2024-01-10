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Ювентус близок к трансферу защитника Лилля - Инсайдер

Италия

Контракт, вероятно, будет действовать до 2028 года

Ювентус близок к трансферу защитника Лилля - Инсайдер

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Итальянский "Ювентус" близок к трансферу защитника "Лилля" Тьягу Джало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, туринский клуб подпишет португальского футболиста. Соглашение находится на завершающем этапе. Контракт будет действовать до июня 2028 года.

Тьягу Джало выступает за "Лилль" с 2019 года. За всю свою карьеру сыграл 137 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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