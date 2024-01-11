Кубок Италии. Милан - Аталанта 1:2. Еще один гранд вылетел

Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 1:2

Голы: Леау 45 - Коопмейнерс 45+2, 59 (пен.)

"Милан": Маньян, Калабрия (Шимич 62), Габбия (Кьер 39), Эрнандес, Хименес (Ф. Терраччьяно 62), Муса, Рейндерс (Адли 73), Лофтус-Чик (Жиру 73), Пулишич, Йович, Леау

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Колашинац, Скальвини (Хиен 86), Холм, Де Роон (Пашалич 42), Коопмейнерс (Муриэль 86), Руджери (Дзаппакоста 78), Эдерсон, Миранчук, Де Кетеларе (Скамакка 78)

Предупреждения: Эрнандес 58, Леау 80 - Эдерсон 90

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Вылет "Интера" и "Наполи" и особенности сетки ясно очерчивали классический финал Кубка Италии "Милан" - "Ювентус". Вот только "Аталанта" была не согласна. Финалист Коппа 2019-го и 2021-го годов чувствует, что заслуживает взять трофей в эру Джан Пьеро Гасперини. Сегодня он приехал в Милан после очень интенсивного изнуряющего матча в Риме против "Ромы" и не подавал признаков усталости.

"Россонери" уже вроде бы вышли из кризиса, одержав три победы подряд в лиге и Кубке с общим счетом 8:1. Не проигрывали в шести предыдущих матчах. Вот только те три победы состоялись над аутсайдерами Серии А. А последний Топ-матч был проигран. Месяц назад, и как раз "Аталанте". "Милан" вообще в Топ-матчах в последние месяцы выглядит слабо. А "Аталанта" как раз в них добавила.

Где команда Стефано Пиоли выглядела хорошо, так это дома. Четыре победы подряд. Но вновь, над середняками и аутсайдерами. А команде Гасперини в гостях было тяжело - одна победа в предыдущих пяти, две в предыдущих восьми, но сегодня все перевернулось. И бергамцы справились даже без тренера, удаленного на сороковой минуте.

Первые полчаса игры сегодня были вязкими и скучными. Обе команды прессинговали и обе выходили из-под прессинга. Муса завершил хорошую контратаку плохим ударом. Таким же завершил такую же хорошую контратаку Холм уже после 30-ой минуты. Затем на навес летели Габбия и Де Роон и столкнулись друг с другом. Похоже, последнего толкал сзади Рейндерс. Но ВАР не вмешался.

В самой концовке тайма команды обменялись красивыми фланговыми атаками. Выпад Эрнандеса-Леау по левому флангу - уже классика "Милана". Второй начал, первый вернул назад в штрафную. Тут же Миранчук и Де Кетеларе разыграли на правом фланге, Холм прострелил назад, а Коопмейнерс пробил низом не менее четко, чем Леау. Еще и Калабрия затем отчаянно заблокировал Пашалича в штрафной.

Во втором тайме "Милан" держал мяч 65 процентов времени, но не знал, что с ним делать. "Аталанта" же и в позиционных атаках играла интересно, и в контратаках. Она просто переигрывала соперника. Маньян отбивал удар Коопмейнерса, Тон не попал другим ударом. Миранчук чуть не закрутил в угол. Эдерсону замкнуть в створ помешал рикошет от Мусы. Де Кетеларе блокировали.

Забил Коопмейнерс, и теперь из полузащитников команд в лигах Топ-5 по гостевым голам во всех турнирах он уступает лишь Джуду Беллингему (6:11). Миранчук прорывался мимо 18-летнего Хименеса, последний выставил ногу, и арбитр поставил пенальти. Сомнительный, поскольку защитник чуть задел мяч, а игрок атаки упал слишком быстро. Но вышла компенсация за момент в первом тайме.

В полуфинале "Аталанта" встретится с "Фиорентиной". А "Милан" четвертый сезон подряд вылетает из Кубка из-за поражения на "Сан Сиро". Хотя два из них были от "Интера", но неудачи и против "Торино" и "Аталанты" состоялись. Теперь его реальные шансы на трофей лишь в одном турнире - Лиге Европы. Да и там путь очень тяжел. Тем более - с таким уровнем игры в Топ-матчах.