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Моуриньо: 20 лет назад игроки не ныряли, как сейчас
Главный тренер Ромы поделился мыслями после матча с Лацио
AS Roma
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями после матча в рамках четвертьфинала Кубка Италии с "Лацио".
"Всегда больно проигрывать, особенно в дерби. У нас большие трудности, и мы постоянно пытаемся через них пройти.
Сегодня мы проиграли из-за реалий современного футбола. Судья был в трех метрах от инцидента и не поставил пенальти, он все видел. Обычно Орсато дает играть. Но из-за системы VAR теперь кто-то сидит за компьютером и решает дать фол из-за малейшего контакта. 20 лет назад игроки не ныряли, как сейчас", - Моуриньо.
"Рома" проиграла со счетом 0:1. Единственный гол забил Маттиа Дзакканьи, которому удалось реализовать пенальти.
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