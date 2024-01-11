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Наполи близок к подписанию хавбека Борнмута

Италия
Обновлено

Клуб ищет замену Эльмасу

Наполи близок к подписанию хавбека Борнмута

Фото: Sassuolo

Новина українською

"Наполи" близок к трансферу полузащитника "Борнмута" Хамеда Траоре.

Вероятно, клуб подпишет сначала аренду на 18 месяцев, а после этого будет иметь возможность выкупить игрока. Но пока официального подтверждения нет.

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В "Наполи" считают, что Траоре сможет заменить Элифа Эльмаса. В этом сезоне АПЛ Хамед сыграл 3 матча и не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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