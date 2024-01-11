Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два клуба Серии А интересуются хавбеком Ноттингем Форест
Интерес подтвержден
skysports.
"Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в трансфере полузащитника "Ноттингем Форест" Орелем Мангаля. Об этом сообщает Опе Football.
Президент английского клуба Форес Том Картледж подтвердил, что два итальянских клуба заинтересовались полузащитником.
В текущем сезоне Премьер-Лиги Орель Мангаля сыграл 18 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне он сыграл 27 раз в АПЛ, забил один гол и один раз отдал ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский: Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- "В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак
- Серия А. Нет 6:1, но есть камбек Ювентуса на 91-ой минуте
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн