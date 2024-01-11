  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Два клуба Серии А интересуются хавбеком Ноттингем Форест
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба Серии А интересуются хавбеком Ноттингем Форест

Италия

Интерес подтвержден

Два клуба Серии А интересуются хавбеком Ноттингем Форест

skysports.

Новина українською

"Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в трансфере полузащитника "Ноттингем Форест" Орелем Мангаля. Об этом сообщает Опе Football.

Президент английского клуба Форес Том Картледж подтвердил, что два итальянских клуба заинтересовались полузащитником.

В текущем сезоне Премьер-Лиги Орель Мангаля сыграл 18 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне он сыграл 27 раз в АПЛ, забил один гол и один раз отдал ассист.

Читайте такжеЛегендарный защитник Леонардо Бонуччи официально стал игроком турецкого клуба
По теме
yellow-arrow
Хавбек Милана присоединится к Фенербахче - Инсайдер
yellow-arrow
Кубок Италии. Ураганный кубковый Ювентус снес и Фрозиноне
yellow-arrow
Аутсайдер Серии А интересуется украинским опорником Истры
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости