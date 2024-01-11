Два клуба Серии А интересуются хавбеком Ноттингем Форест

"Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в трансфере полузащитника "Ноттингем Форест" Орелем Мангаля. Об этом сообщает Опе Football.

Президент английского клуба Форес Том Картледж подтвердил, что два итальянских клуба заинтересовались полузащитником.

В текущем сезоне Премьер-Лиги Орель Мангаля сыграл 18 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне он сыграл 27 раз в АПЛ, забил один гол и один раз отдал ассист.