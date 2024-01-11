Кубок Италии. Ураганный кубковый Ювентус снес и Фрозиноне

Кубок Италии. Четвертьфинал

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фрозиноне" 4:0

Голы: Милик 11 (пен.), 38, 48, Йилдиз 61

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, Веа (Камбиазо 71), Локателли (Николусси Кавилья 62), МакКенни, Миретти (Илинг-Джуниор 62), Костич, Милик (Влахович 62), Йилдиз (Бунде 78)

"Фрозиноне": Черофолини, Околи, С. Романьоли, Лусуарди, Лирола (Бонифаци 79), Маццителли (Барренечеа 60), Брешианини, Гарритано, Харруи (Гелли 60), Жорже (Хеддира 79), Ибрагимович (Суле 46)

Предупреждения: Локателли 20, Костич 32 , Гатти 72

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Как такое объяснить? В лиге "Ювентус" побеждал с разницей более двух мячей в нынешнем сезоне лишь однажды, в августе. С разницей более трех в Серии А не побеждал с октября 2022-го года. В 14-ти последних матчах того турнира лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча. А в Кубке в течение восьми последних дней добыл 6:1 и 4:0.

Соперники попались слабые? Но ведь с этими же "Салернитаной" и "Фрозиноне" он встречался в лиге за последние 20 дней и еле вымучил победы со счетом 2:1 на 91-ой и 82-ой минутах. Правда, те матчи состоялись в гостях, а кубковые - дома. Но не только из-за этого же такой контраст. А скорее - из-за мотивации.

"Юве" без каких-либо трофеев уже третий год, а для него это невыносимо. Еще и сетка высвободилась. В полуфинале его уже ждет "Лацио". Причем в двух матчах, что удобнее для туринского фаворита. А в финале - "Фиорентина" либо "Аталанта". Так что шанс выиграть Кубок очень высок и настрой на него очень серьезный.

Сегодня он начал активно, подавал в штрафную. Затем Миретти решил прорваться сам, проскакивал между тремя и упал. Похоже, третий все же немного задел его. Пенальти и 1:0. "Фрозиноне", в предыдущем раунде выбивший "Наполи" в гостях со счетом 4:0, ответил 8-10 минутами давления. Но Харруи и Ибрагимович пробивали издали слабо и в центр.

Весь тайм "Юве" проиграл по владению мячом, но по ударам выиграл его со счетом 11:6, а в створ - 5:2. Удар Костича вытащил с линии Брешианини. Милик начал контратаку длинным пасом, побежал, прокрался за спинами защитников, принял на грудь заброс МакКенни и забил. Завершился первый тайм мощным ударом издали Веа, с трудом отбитым Черофолини.

В начале второго тайма Черофолини отбил удар МакКенни с рикошетом, но затем ошибся с пасом защитнику. Хотя скорее сам защитник Гарритано проспал. Локателли перехватил и выложил на пустые ворота Милику. А поляк стал первым игроком "Ювентуса" с хет-триком в Кубке после Алессандро Дель Пьеро в 2006-ом году.

Милик забил еще один, подправив удар партнера по команде. Но из офсайда. А из правильного положения забил Йилдиз. Слета, с заброса МакКенни с фланга.

Хороший подарок преподнесли игроки "Ювентуса" Массимилиано Аллегри к его четырехсотому матчу во главе команды. Даже не пропустили всего во втором матче из последних шести. Еще и без Рабио, Кьезы и Влаховича в стартовом составе. А "Фрозиноне" останется с памятью о 4:0 над "Наполи" и первом четвертьфинале Коппа в истории клуба.