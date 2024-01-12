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Аллегри провел 400-й матч во главе Ювентуса
Больше только у Липпи и Трапаттони
Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри провел 400-й матч во главе "Ювентуса". "Юве" разгромил "Фрозиноне" (4:0) в 1/4 финала Кубка Италии.
Больше матчей во главе "Юве" только у Марчелло Липпи (405) и Джованни Трапаттони (596).
Из 400 игр "Ювентус" под руководством Массимилиано выиграл 265.
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Источник:OptaPaolo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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