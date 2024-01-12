  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри провел 400-й матч во главе Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри провел 400-й матч во главе Ювентуса

Италия

Больше только у Липпи и Трапаттони

Аллегри провел 400-й матч во главе Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Массимилиано Аллегри провел 400-й матч во главе "Ювентуса". "Юве" разгромил "Фрозиноне" (4:0) в 1/4 финала Кубка Италии.

Больше матчей во главе "Юве" только у Марчелло Липпи (405) и Джованни Трапаттони (596).

Из 400 игр "Ювентус" под руководством Массимилиано выиграл 265.

Читайте также Кубок Италии. Ураганный кубковый Ювентус снес и Фрозиноне
По теме
yellow-arrow
С хет-триком запасного. Ювентус - Фрозиноне 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хавбек Милана присоединится к Фенербахче - Инсайдер
yellow-arrow
Кубок Италии. Ураганный кубковый Ювентус снес и Фрозиноне
Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaPaolo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости