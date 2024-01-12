  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер летом хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед свободным агентом летом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер летом хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед свободным агентом летом

Италия

Марсьяль сможет подписывать соглашение с новым клубом со следующего месяца

Интер летом хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед свободным агентом летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" интересуется нападающим "Манчестера Юнайтед" Антони Марсьялем, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб рассматривает 28-летнего футболиста как потенциальный трансфер на лето, поскольку в июне 2024 года у француза заканчивается контракт с "МЮ" и он, вероятнее всего, станет свободным агентом.

Марсьяль сможет подписывать соглашение с новым клубом со следующего месяца, на что и рассчитывает "Интер". Также на нападающего претендуют марсельский "Олимпик" и "Фенербахче".

Марсьяль перешел в "МЮ" из "Монако" в сентябре 2015 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. Transfermarkt оценивает француза в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл 19 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Аллегри провел 400-й матч во главе Ювентуса
yellow-arrow
С хет-триком запасного. Ювентус - Фрозиноне 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хавбек Милана присоединится к Фенербахче - Инсайдер
Интер (Милан) Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости