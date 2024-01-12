Интер летом хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед свободным агентом летом

"Интер" интересуется нападающим "Манчестера Юнайтед" Антони Марсьялем, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб рассматривает 28-летнего футболиста как потенциальный трансфер на лето, поскольку в июне 2024 года у француза заканчивается контракт с "МЮ" и он, вероятнее всего, станет свободным агентом.

Марсьяль сможет подписывать соглашение с новым клубом со следующего месяца, на что и рассчитывает "Интер". Также на нападающего претендуют марсельский "Олимпик" и "Фенербахче".

Марсьяль перешел в "МЮ" из "Монако" в сентябре 2015 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. Transfermarkt оценивает француза в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл 19 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.