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Интер летом хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед свободным агентом летом
Марсьяль сможет подписывать соглашение с новым клубом со следующего месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" интересуется нападающим "Манчестера Юнайтед" Антони Марсьялем, сообщает Football Italia.
По информации источника, миланский клуб рассматривает 28-летнего футболиста как потенциальный трансфер на лето, поскольку в июне 2024 года у француза заканчивается контракт с "МЮ" и он, вероятнее всего, станет свободным агентом.
Марсьяль сможет подписывать соглашение с новым клубом со следующего месяца, на что и рассчитывает "Интер". Также на нападающего претендуют марсельский "Олимпик" и "Фенербахче".
Марсьяль перешел в "МЮ" из "Монако" в сентябре 2015 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. Transfermarkt оценивает француза в 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл 19 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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