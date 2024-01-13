Сюрпризный и одновременно ожидаемый. Итоги первого круга Серии А

Первый круг Серии А в сезоне 2023/24 завершен, и время подводить его итоги. Круг получился с одной стороны сюрпризным, с другой - ожидаемым. Причем нередко один и тот же факт, один и тот же аспект выглядел одновременно и тем, и другим. Зависело от угла взгляда.

Общие тенденции

Странно называть сюрпризным первый круг сезона в Серии А, в котором первые три места заняли "Интер", "Ювентус" и "Милан". С другой стороны, в последний раз эти трое завершили полный сезон вместе в Топ-3 в 2008/09. Давно. А первый круг вместе в Топ-3 завершают лишь во второй раз за последние 14 сезонов. Значит, и вправду сюрприз.

Интересно, что в сезоне 2008/09 четвёртой завершила "Фиорентина", а пятым - исторически легендарный, но в последние десятки лет средний клуб. Девятикратный чемпион Италии "Дженоа". Ныне флорентийцы также четвёртые, а на пятом месте - близнец генуэзцев семикратный чемпион Италии "Болонья".

В предыдущем сезоне впервые с 1984/85 в Топ-2 по окончании сезона не было ни "Юве", ни "Милана", ни "Интера". Впервые в истории Серии А на двух ее первых местах не было ни одной команды, базирующейся севернее Рима, впервые с сезона 1968/69 в Топ-2 не было севера Италии. Повторения таких достижений в сезоне 2023/24 не будет. Уж слишком провалились "Наполи", "Лацио", "Рома".

Среднее число голов за матч в первом круге - 2.5. Это худший результат, если сравнивать с полными сезонами, с 1999/00. При этом речь о продолжении тенденции, ведь предыдущий завершился с 2.56. Даже не поверить, что три и четыре сезона тому было 3.06 и 3.04. При этом несправедливо заявлять, что команды Серии А ушли в катеначчо. Они просто стали менее точными, менее эффективными.

11 команд Серии А из 20-ти в первом круге превзошли 51 процент владения мячом. В АПЛ на данный момент таких девять, в Ла Лиге - восемь, в Бундеслиге - шесть, в Лиге 1 - девять. 12 команд Серии А в первом круге превзошли показатель 12-ти ударов по воротам за матч. Столько же сейчас у АПЛ, Ла Лиги и Лиги 1, опережает лишь Бундеслига с 15-ю такими. То есть итальянцы продолжают атаковать.

При этом лишь семь команд Серии А попадали в створ ворот соперников в первом круге более четырёх раз за матч в среднем. В АПЛ таких 16, в Ла Лиге - 13, в Бундеслиге - 13, в Лиге 1 - 12. То есть все дело в точности, в эффективности, в ее отсутствии в Италии в последнее время.

При этом поток зрителей на трибуны не прекращается. 30868 за матч - рекорд последних 30-ти лет, если сравнивать с полными сезонами. "Интер" и "Милан", как и в предыдущем сезоне, собирают дома более 70-ти тысяч за матч, "Рома", как и тогда - более 60-ти. Даже "Наполи" в провальном круге собирал больше болельщиков в среднем, чем в полном чемпионском сезоне 2022/23.

Несколько портят картину судейские скандалы. Их больше, чем в предыдущем сезоне. Часто вокруг ВАР, не видящего очевидные вещи и боящегося вмешиваться. Нападки тренеров и функционеров клубов на судейство, бойкот пресс-конференций из-за этого стали привычными вещами. Правда, руководители Судейского Комитета не прячут головы в песок, а признают ошибки. Но от этого не легче.

Первая тройка

Переходим к командам. За Скудетто борются "Интер" и "Ювентус". От первого все ожидали быть в этой борьбе, постоянно прогнозируют ему трофей. "Нерадзурри" набрали на 11 очков больше, чем в первом круге предыдущего сезона (48:37). Они сейчас лучшие во всем - забитые (44 против 35-ти у второго места), пропущенные (9:12), по очкам дома и в гостях. В гостях пропустили всего три мяча.

Команда Симоне Индзаги умеет все - позиционную атаку, контратаку, оборону без мяча, громить и вырывать победы на последних секундах, тренер отлично ротирует обширный состав. 5:1 в дерби, 3:0 в Неаполе. Претензии лишь к упущенным 2:0 над "Болоньей" дома и 1:0 во втором тайме над "Сассуоло", опять же дома. В обоих матчах были пропущены два мяча после забитого/ых.

"Ювентус" набрал на 18 очков больше, чем год назад (46:28). От него, учитывая административные проблемы, острый недостаток денег и усиления, потерю опорников Фаджоли и Погба из-за ставок и допинга, ничего подобного не ожидали. Но он наверху. Играя как в старые времена, по которым не скучал никто, кроме его болельщиков. Уныло, серо, но с постоянным результатом.

Массимилиано Аллегри стал первым тренером в лиге с 1994-го года по числу побед со счетом 1:0 - 76. И говорит, что согласен на ещё 152 таких. Побед с таким счётом в лиге в первом круге шесть, побед с разницей в один мяч - десять из 14-ти. Побед в добавленное время - три плюс одна на 82-ой минуте.

Аллегри очень доволен, что его команда вернула "идеальную оборону" и "боязнь пропустить". При этом он ещё и стал воспитателем молодёжи, в том числе из академии. Гатти, Камбиазо, Фаджоли, Миретти, Илинг-Джуниор, Йилдиз, Николусси Кавилья очень помогли команде.

"Милан" на уверенном третьем месте, хотя от него ожидали большего. Он набрал лишь на одно очко больше, чем в первом круге неудачного предыдущего сезона. Его выручают провалы конкурентов. Но и у самого хватало провалов. Главный - 1:5 в дерби. Стефано Пиоли трижды пребывал на грани отставки. Нет стабильности, нет мощи и характера в Топ-матчах. Команду даже освистывали свои же болельщики.

Оправдания - 33 травмы с начала сезона. Calciomercato даже считает нынешнее положение команды в лиге "наполовину чудом", учитывая травмы.

Такое положение ему обеспечила вторая атака в лиге - 35 голов. А также умение расправляться с середняками и аутсайдерами, которого не было в предыдущем сезоне. Во втором круге предыдущего в матчах против команд из второй половины турнирной таблицы "россонери" одержали лишь три победы. В первом круге нынешнего - семь.

Второй эшелон грандов

"Лацио" набрал на семь очков меньше, чем в первом круге предыдущего "серебряного" сезона. Ожидаемо, учитывая занятость в Лиге Чемпионов. Он ещё со времен Симоне Индзаги не умеет играть на два фронта. К тому же, Чиро Иммобиле проводит совершенно провальный сезон (один гол с игры), Луис Альберто и Алессио Романьоли часто травмированы, генерал центра поля Сергей Милинкович-Савич ушёл.

По сути, в команде происходит болезненная смена поколений. И Маурицио Сарри не случайно жёстко жалуется на проблемы с характером подопечных. Молодёжь ещё не тянет.

"Рома" и в предыдущем сезоне была далека от Топ-4, а сейчас в первом круге набрала на восемь очков меньше, чем тогда (37:29). В сущности, нынешний первый круг - её худший с сезона 2004/05. Здесь также вмешивались травмы, но ещё больше - полная неготовность команды и её тренерского штаба. Команды, по сути, нет. Все держится на Пауло Дибале и Ромелу Лукаку.

Сейчас говорят о традиционном третьем сезоне Жозе Моуриньо, когда в предыдущих клубах часто проваливался. Он грызётся с арбитрами, журналистами, его и его помощников постоянно удаляют. Причем нападает словесно даже на арбитров, которые его "Рому" никогда не судили, и на экспертов, которых нет в студии.

Дома бешеная поддержка "Олимпико" ещё держит на плаву, и там "Рома" играет очень интенсивно, с большим желанием, создаёт и забивает много. Хотя и там часть побед пришлось выгрызать. А вот игра в гостях крайне низкого уровня. Две победы, две ничьи и пять поражений - её логичный результат.

"Наполи" же набрал на 22 очка меньше, чем год назад. 28 - второй худший результат команды в круге с сезона 2008/09. Девятое место - низшее по итогам первого круга для любого действующего чемпиона с сезона 1998/99. А ниже такого в ранге чемпиона в последний раз были сами неаполитанцы в сезоне 1990/91. Но тогда Диего Марадона попался на допинге. Сейчас какое оправдание?

Аурелио Де Лаурентис взял вину за провал на себя, извинился. Он и вправду виноват, ведь поссорился с Лучано Спаллетти и Кристиано Джунтоли и расстался в ними в разгаре подготовки к новому сезону. Но и игроки после Скудетто уж слишком задрали нос. Виктор Осимхен начал воевать с ТикТоком своего клуба, Хвича Кварацхелия потух. А летние новички выглядят просто кошмарно.

Назначение Руди Гарсии стало провальным, поскольку тот попытался сразу же перестроить чемпионскую команду и игру и натолкнулся на сопротивление игроков. Да и по ментальности просто не подходил. Ну а слабый в последние годы тренер Вальтер Мадзарри, назначенный как неаполитанское сердце и дешёвый вариант, добил команду.

Эти трое - главные разочарования сезона. И особенно, разумеется, "Наполи".

Провинция впереди

Проблемами второго эшелона грандов воспользовались "Фиорентина" и "Болонья". Команды Винченцо Итальяно и Тьяго Мотты самобытные, сыгранные, динамичные, с чётким рисунком игры. Смелые, ведь обе в Топ-3 лиги по владению мячом. И оборона у обеих хорошая. Что важно - их скамья запасных не сильно уступает стартовому составу, так что можно ротировать.

Итальяно очень доволен взрослостью, характером команды, её умением страдать, циничностью и конкретностью, обороной. Всего этого ранее не хватало. Мотта же опирается на интенсивность, собранность, высокий прессинг, домашнюю форму. Он особенно отличается против грандов. Проиграл лишь "Милану". У него вообще лишь три поражения в первом круге.

Им сильно не хватает огневой мощи в атаке. У "фиалок" почти не забивают форварды, у "россоблу" - вингеры. Потому и не сумели приблизиться к "Милану" да и не так далеко убежали от конкурентов. "Болонья" и вовсе забила лишь 22 мяча и потому одержала лишь восемь побед. Но впечатления от команд очень хорошие.

"Аталанта" также выше "Лацио", "Ромы" и "Наполи". При этом ничего особенного не демонстрирует. Она примерно на своём уровне. Даже набрала на пять очков меньше, чем в первом круге предыдущего сезона. Джан Пьеро Гасперини даже не может толком определить, какие же цели ставить команде. Но определённый запас прочности, фундамент имеются. Сильная собранная команда.

На своих местах также "Торино" и "Монца", как и в предыдущем сезоне. "Лечче", чемпион Италии среди юношей, стоит на прочном фундаменте.

Приятно удивили новички лиги "Дженоа" и "Фрозиноне". Первая не проиграла "Ювентусу", "Интеру", "Наполи", "Болонье", победила "Рому", "Лацио". Превратила свой стадион в крепость. Сильная тренерская команда Альберто Джилардино. Такой выглядела и команда Эусебио Ди Франческо, хотя в последних турах покатилась. Третий новичок "Кальяри" выдал несколько сумасшедших камбеков и не в зоне вылета.

Разочаровали "Сассуоло" и "Удинезе". Хотя первый переиграл "Интер" и "Ювентус" (больше лидеры лиги никому не проигрывали), а второй вынес "Аталанту" и переиграл в гостях "Милан", но оба просто забыли, что нужно набирать очки и против других команд. У победителя "Ромы" "Вероны" та же история. Хотя у "Эллас" ещё и финансовые проблемы. Он продаёт лидеров.

"Эмполи" и "Салернитана" уверенно остались в предыдущем сезоне, но теперь успели сменить тренеров и на 19-20 местах. Хотя, правду говоря, безнадёжно не выглядят. Они "просто" не сумели заменить проданных и бунтующих лидеров.

Лучшие игроки первого круга :

1. Лаутаро Мартинес ("Интер"). 16 голов, на семь больше, чем у второго бомбардира лиги

2. Ян Зоммер ("Интер"). Стена в воротах

3. Адриен Рабио ("Ювентус"). Держит центр поля и всю команду на плечах

4. Джошуа Зиркзее ("Болонья"). Форвард, но успевает везде. Также прорыв круга

5. Маркус Тюрам ("Интер"). Идеальный партнёр для Лаутаро

Сборная первого круга :

Зоммер ("Интер"), Дармиан ("Интер"), Ачерби ("Интер"), Бремер ("Ювентус"), Димарко ("Интер"), Рабио ("Ювентус"), Коопмейнерс ("Аталанта"), Пулишич ("Милан"), Тюрам ("Интер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Зиркзее ("Болонья")

Запасные: Щенсны ("Ювентус"), Данило ("Ювентус"), Кварта ("Фиорентина"), Калафиори ("Болонья"), Чалханоглу ("Интер"), Рейндерс ("Милан"), Фергюсон ("Болонья"), Гудмундссон ("Дженоа"), Суле ("Фрозиноне"), Дибала ("Рома"), Жиру ("Милан")

Фото - ANSA