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Наполи хочет арендовать хавбека сборной Бельгии Мангаля

Италия
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Ювентус выбыл из гонки о переговорах бельгийца

Наполи хочет арендовать хавбека сборной Бельгии Мангаля

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" сделал запрос на аренду Мангаля до конца сезона с опцией выкупа, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Ранее мы сообщали, что к 25-летнему хавбеку сборной Бельгии проявляли заинтересованность "Ювентус" и "Наполи", но, по новой информации, "Наполи" связался с представителями "Ноттингема Фореста" для обсуждения трансфера.

Напомним, Орель Мангаля провел 18 матчей в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол. Он играет в Англии с 2022 года.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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