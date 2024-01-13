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Наполи хочет арендовать хавбека сборной Бельгии Мангаля
Ювентус выбыл из гонки о переговорах бельгийца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" сделал запрос на аренду Мангаля до конца сезона с опцией выкупа, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее мы сообщали, что к 25-летнему хавбеку сборной Бельгии проявляли заинтересованность "Ювентус" и "Наполи", но, по новой информации, "Наполи" связался с представителями "Ноттингема Фореста" для обсуждения трансфера.
❗️Excl. News #Mangala: Napoli have submitted an offer about a 6-months-loan with an option to buy!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2024
➡️ Juventus is also still pushing to sign him in winter on loan!
Talks and negotiations ongoing!
Mangala, ready to leave Forest now! @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/0PgDArjSzL
Напомним, Орель Мангаля провел 18 матчей в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол. Он играет в Англии с 2022 года.
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