Президент "Ромы" раздумывает над увольнением Жозе Моуринью с поста главного тренера после поражения от "Лацио", 1:0.

Как сообщает источник, Дэн Фридкин недоволен последними результатами "Ромы" и действиями Моуринью в кадровой политике. Президент "Ромы" планирует уволить Жозе Моуринью, не дождавшись конца этого сезона.

Напомним, Моуринью возглавил "Рому" летом 2021. За это время "Рома" одержала победу в Лиге Конференций 2021/22 и дошла до финала Лиги Европы 2022/23. В настоящее время "Рома" занимает 8 место в Серии А, с 29 очками.