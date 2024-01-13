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Президент Ромы раздумывает над увольнением Жозе Моуринью
Неутешительные результаты привели к таким размышлениям
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Ромы" раздумывает над увольнением Жозе Моуринью с поста главного тренера после поражения от "Лацио", 1:0.
Как сообщает источник, Дэн Фридкин недоволен последними результатами "Ромы" и действиями Моуринью в кадровой политике. Президент "Ромы" планирует уволить Жозе Моуринью, не дождавшись конца этого сезона.
Напомним, Моуринью возглавил "Рому" летом 2021. За это время "Рома" одержала победу в Лиге Конференций 2021/22 и дошла до финала Лиги Европы 2022/23. В настоящее время "Рома" занимает 8 место в Серии А, с 29 очками.
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