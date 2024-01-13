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Дженоа - Торино: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Дженоа - Торино: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Команда Руслана Малиновского дома примет "Торино". "Дженоа" не проигрывает в последних четырех матчах, но набравший форму "Торино" может помешать "грифонам" продолжить этот рекорд. Ведь в последней личной встрече "Торино" минимально победил "Дженоа", 1:0.

Игра Малиновского в сегодняшнем матче под вопросом. Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино на пресс-конференции заявил, что у украинца есть проблема, из-за которого он может отсутствовать в сегодняшней игре.

Чемпионат Италии "Дженоа" - "Торино"
13 января, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Дженоа - Торино
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