Дженоа - Торино: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Команда Руслана Малиновского дома примет "Торино". "Дженоа" не проигрывает в последних четырех матчах, но набравший форму "Торино" может помешать "грифонам" продолжить этот рекорд. Ведь в последней личной встрече "Торино" минимально победил "Дженоа", 1:0.

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Игра Малиновского в сегодняшнем матче под вопросом. Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино на пресс-конференции заявил, что у украинца есть проблема, из-за которого он может отсутствовать в сегодняшней игре.

Чемпионат Италии "Дженоа" - "Торино"

13 января, 16:00

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