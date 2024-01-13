Серия А. 0:0 между Дженоа Малиновского и Торино, Наполи вымучивает победу на 96-ой минуте

Серия А. 20-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Торино" 0:0

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Де Винтер, Васкес, Сабелли (Вольякко 87), Бадель (Строотман 87), Малиновский, Мессиас (Френдруп 71), Мартин (Хапс 82), Ретеги, Гудмундссон

"Торино": Милинкович-Савич, Джиджи (Сазонов 83), Буонджорно, Родригес, Белланова, Илич, Риччи, Лазаро (Войвода 83), Влашич (Тамез 61), Сапата (Пеллегри 66), Санабрия

Предупреждения: Де Винтер 43, Малиновский 77, Мартин 80 - Влашич 16, Буонджорно 81

Первым кругом "Торино" и "Дженоа" должны быть довольны. Первый завершил его в Топ-10 и всего в трех очках позади шестого места. Это шестое место ("Аталанту") он разгромил со счетом 3:0, как и девятое - "Наполи". По очкам это его второй лучший первый круг с 1994-го года. Вторая же, хотя и новичок лиги, не проиграла шести командам из Топ-10, в том числе двум первым, дома же проиграла всего два матча.

Сегодня обе команды нейтрализовали друг друга. Иван Юрич говорил о битве, о потребности в соревновательной злости, Альберто Джилардино - о фундаментально важном матче, о решительности, о борьбе за вторые мячи. Даже о начале нового чемпионата. Подопечные наставников услыхали эти слова и устроили жесткое противостояние, в котором каждый момент, да и просто каждый удар по воротам считался сюрпризом.

По этим сюрпризам, правду говоря, "Дженоа" довольно уверенно превзошла соперника. Конкретно по ударам - со счетом 11:6, по ударам в створ - 6:0. Нет сомнений, что она играла опаснее, острее. Несмотря на всего 44 процента владения мячом. Правда, ее опасность больше исходила от стандартных положений и/или ударов из-за пределов штрафной. С которыми защитники либо вратарь "Торино" справлялись.

Кроме активности, в плюс генуэзцам также оборона. Уход Раде Драгушина в "Тоттенхэм" пару дней назад не пошатнул ее никоим образом, если судить по этому матчу.

Гудмундссон начал как раз с удара из штрафной. Но с острого угла, и Милинкович-Савич отбил ногами. Малиновский мощно пробил издали - ВМС вытащил из-под перекладины. Мессиас также был близок издали, но немного выше. Малиновский бил с 20-ти метров слета, но вышло высоко и практически в аут. А ответ Буонджорно головой со штрафного прошел возле стойки.

Во втором тайме Милинкович-Савич отбил удары головой Де Винтера и Васкеса (второй - со второй попытки, и там чуть не добили). Санабрия ответил ударом головой в падении и немного не попал. Малиновский пробил штрафной издали низом, но вратарь гостей вновь был внимателен и отбил в углу.

Теперь лишь "Интер" выдал больше "сухих" матчей в лиге с начала сезона, чем "Торино" (12:10). Также шестой из семи последних матчей "Торо" без поражений. С другой стороны, седьмой из восьми гостевых без побед. "Дженоа" в последних пяти матчах на всех полях не проигрывала, но выиграла лишь однажды, дома в последних шести не проигрывала, но выиграла лишь дважды. Так что ничья совершенно не удивила.

Руслан Малиновский отыграл второй полный матч подряд и третий в сезоне, хотя был под вопросом из-за повреждения. После нескольких недель работы в глубине поля далеко от ворот соперника сумел сегодня достичь баланса. И помогал своим защитникам разыгрывать, и смещался на левый фланг и помогал там, и был заметен в атаке с тремя ударами по воротам. По ударам он стал первым на поле.

По передачам украинец стал первым в команде - 51. По касаниям мяча - вторым с 59-ю. Четыре попытки отбора мяча - второй показатель на поле. Из них три успешные. Участвовал в восьми единоборствах и выиграл четыре из них. Лишь точность передач не впечатлила - 75.5 и пятое место в команде.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Салернитана" 2:1

Голы: Политано 45+3 (пен.), Ррахмани 90+6 - Кандрева 29

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Каюст (Демме 76), Лоботка, Гаэтано (Распадори 56), Политано (Дзербин 66), Симеоне, Кварацхелия

"Салернитана": Очоа, Ловато, Фасио, Дьомбер (Данилюк 84), Самбия (Бронн 90+1), Мартеджани, Леговски (Пьероцци 66), Брадарич, Чауна, Кандрева, Симы (Иквуэмеси 90+1)

Предупреждения: Каюст 34, Ррахмани 90+6, Кварацхелия 90+9- Леговски 43, Брадарич 90+4

По итогам этого тура "Торино" мог обойти "Наполи", которого и разгромил со счетом 3:0 в предыдущем туре. Настолько низко опустился чемпион. По сути, неаполитанцы выдали худший первый круг по месту в турнирной таблице (девятое) для любых действующих чемпионов с сезона 1998/99. Потому и готовились к региональному дерби против "Салернитаны" с помощью ритиро, то есть закрытыми в гостинице.

В игровом плане ритиро вряд ли помог. Никаких изменений не было заметно. Все та же унылая игра, впечатление от которой не обманешь статистикой - 70 процентов владения мячом, 19:6 по ударам по воротам, 7:2 - в створ. Но хотя бы характер появился. Удалось устроить камбек и вымучить на 96-ой минуте домашнюю победу над последней командой лиги. Звучит жалко? Звучит как три очка, а остальное не важно.

Болельщики "Наполи" перед матчем на трибуне вывесили баннер: "Нам нужны только те, у кого есть гордость, амбиция и уважение к городу". Хотя бы сегодня это игроки команды продемонстрировали.

"Салернитана" приехала в Неаполь с резюме из одной гостевой победы с 28-го января 2023-го года, практически без центра поля. Но после победы над "Лацио", ничьей с "Миланом" и поражения от "Ювентуса" лишь на 91-ой минуте (в предыдущем туре) верила в себя. Чауна пробивал в дебюте, правда, слишком в центр. Кандрева на фоне совершенно унылой игры соперника странно закрутил издали в верхний угол.

"Наполи" все же удалось уйти на перерыв хотя бы с ничьей. Опытный Фасио не успел на мяч и ударил по ноге Симеоне. Во втором тайме несколько ударов головой хозяев были близкими, как и удары ногой Политано, Каюста и Кварацхелии. Хвича также мощно с линии штрафной пробил в центр ворот. Тем не менее, уже в середине тайма был слышан свист местных болельщиков. А Голлини снял мяч с головы Симы.

И все же в концовке чемпион дожал. Не с комбинации Кварацхелии и пятки Дзербина. Очоа удар отбил и накрыл добивание Распадори. А со штрафного. Во время подачи Очоа вышел из ворот, столкнулся со своим защитником и оставил Ррахмани перед пустыми воротами для первого гола центрального защитника в сезоне.

Лишь вторая победа "Наполи" в семи последних матчах лиги, как дома, так и на всех полях. До сих пор мало. Все команды, начавшие тур выше него, еще не играли. Но прямо сейчас он в двух очках позади четвертого места. А "Салернитана" во втором туре подряд упускает ничью в добавленное время и останется последней. Из-за таких поражений вылетают.