Милан – Рома: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

“Милан” идет на третьем месте в турнирной таблице, в то время как “Рома” занимает девятую позицию. Между командами достаточно большой разрыв, который составляет 10 очков. "Росонери" комфортно себя чувствуют на третьей строчке, а сегодня могут закрепить свой успех и принести извинения за домашнее поражение многодневной давности против "Аталанты". В соперниках – "Рома" Жозе Моуриньо.

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Чемпионат Италии, 20 тур

14 января, 21:45. "Сан Сиро" (Милан)

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