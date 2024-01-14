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Милан – Рома: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Значительные команды в центральном матче тура
Getty Images/Global Images Ukraine
“Милан” идет на третьем месте в турнирной таблице, в то время как “Рома” занимает девятую позицию. Между командами достаточно большой разрыв, который составляет 10 очков. "Росонери" комфортно себя чувствуют на третьей строчке, а сегодня могут закрепить свой успех и принести извинения за домашнее поражение многодневной давности против "Аталанты". В соперниках – "Рома" Жозе Моуриньо.
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Чемпионат Италии, 20 тур
14 января, 21:45. "Сан Сиро" (Милан)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Мілан - РомаСмотреть трансляцию
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