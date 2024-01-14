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Ювентус договорился о трансфере португальского центрального защитника – источник

Италия

В этом сезоне он еще не играл

Ювентус договорился о трансфере португальского центрального защитника – источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" достиг договоренности о трансфере 23-летнего центрального защитника "Лилля" Тьяго Диало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Устная договоренность между сторонами уже заключена. Пока идет подготовка официальных документов, а впоследствии будет и подписание контракта. В среду игрок должен пройти медосмотр.

Соглашение между футболистом и "Ювентусом" будет действовать до июня 2028 года.

Текущий контракт Диало с "Лиллем" завершался следующим летом. Французский клуб получит за этот трансфер 3,5 млн евро и 10% от суммы последующей продажи защитника.

Диало в этом сезоне не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена. Он находится в лазарете с марта прошлого года. Однако в предыдущем розыгрыше Лиги 1 на его счету 25 поединков.

Защитник в 2022 году дважды получил вызов в сборную Португалии, однако не провел на поле ни одной минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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