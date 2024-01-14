Серия А. Милан - Рома 3:1. Предыдущий сезон не повторился

Серия А. 20-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 3:1

Голы: Адли 11, Жиру 56, Эрнандес 84 - Паредес 69 (пен.)

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Кьер, Эрнандес (Хименес 89), Адли (Дзероли 89), Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич (Муса 79), Жиру, Леау (Окафор 79)

"Рома": Свилар, Льоренте (Хюйсен 78), Манчини (Лоренцо Пеллегрини 46), Р. Кристенсен, Челик (Залевски 78), Кристанте, Паредес, Бове, Спинаццола, Лукаку, Эль-Шаарави (Белотти 60)

Предупреждения: Кьер 71, Габбия 90+1 - Манчини 43, Кристанте 56, Хюйсен 81

Главный арбитр: Марко Гвида

Кое-какие аспекты приближали "Рому" к "Милану" и позволяли думать, что способна оказать сопротивление. Обе болезненно вылетели из Кубка посреди недели. Их тренеры в неприятном положении и вряд ли останутся в следующем сезоне. "Россонери" в последнее время вообще плохо играют Топ-матчи, выглядят недостаточно сильными в них. А также в целом уязвимыми против контратак, когда владеют мячом.

Конкретно "джаллоросси" удавалось их поймать. Оба очных матча в предыдущем сезоне завершились ничьими, причем в Милане "Рома" вытащила абсолютно проигрышный матч с 0:2 на 2:2 после 85-ой минуты. Здесь какое-то время также присутствовало ощущение подобного камбека. Тем более, что "Милан" в нынешнем сезоне уже дважды упускал 2:0.

Впрочем, в итоге предыдущий сезон не повторился. "Милан" выиграл матч и по уровню игры выглядел как минимум на голову выше "Ромы". Той явно помешала травма Пауло Дибалы, ведь без него, как признает Жозе Моуриньо, связи между центром поля и атакой нет. Но она в целом слабее в любом случае. Особенно слаба в гостях, где теперь у нее в лиге шесть поражений, две победы и две ничьи в десяти матчах.

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Начала агрессивно как раз "Рома". Но "Милан" выдержал эти семь-восемь минут, прочно перехватил инициативу. И быстро забил. Длинная атака в итоге нашла Адли в полукруге перед штрафной, Яссин убрал защитника и пробил низом. Далее преимущество хозяев оставалось, но остроты ударам не хватало. Эрнандес с острого угла попал в стойку, Пулишич пробил удобно для вратаря и не попадал головой.

Правда, гости старались, огрызались. Создали отличный момент. Кристанте отдал Челику, тот пробивал под дальнюю стойку - Маньян вытащил. Также пару дальних ударов были неплохими. Маньян отбил один.

Второй тайм "Милан" начал активно. Леау нашел Пулишича, а тот немного не попал. Угловой долго разыгрывали, Адли в итоге навесил, Кьер сбросил головой, а Жиру, не забивавший дома в лиге с 26-го августа, замкнул, также головой.

"Рома" пошла к воротам соперника. Создать ничего не могла, но старалась, и в итоге прорыв Пеллегрини Калабрия остановил подножкой на линии штрафной. Вскоре Маньяну пришлось отбивать удар Пеллегрини издали. Вот тогда появилось ощущение 2:2. Но в итоге Жиру отдал пяткой, а Эрнандес, после более месяца в центре обороны вернувшийся на левый фланг, мощно пробил и забил от перекладины.

В концовке матча Маньян отбил еще один хороший удар Пеллегрини, а Муса в контратаке попал в стойку.

Девятый матч "Милана" без поражений от "Ромы" подряд при шести победах. Третья его победа в лиге подряд над кем-либо. Четвертая там в пяти последних матчах. Шестая в восьми последних при одном поражении. Пятая подряд дома в Серии А. В этом турнире он в последнее время идет хорошо. Потому и на прочном третьем месте с гандикапом в восемь очков над четвертым.

Гандикап над "Ромой" вырос до 13-ти очков, и она лишь девятая. Причем не кажется, что заслуживает намного большего. С другой стороны, ее серия сумасшедших матчей в лиге "Фиорентина"-"Болонья"-"Наполи"-"Ювентус"- "Аталанта"-"Милан" завершилась лишь с пятью очками, но хотя бы завершилась. Впереди теоретически менее сложные матчи, а отставание от четвертого места преодолимое - пять очков.