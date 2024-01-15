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Жозе Моуриньо: Если и есть идеальный пример профессионализма - это я

Италия

Вчера Рома уступила Милану со счетом 1:3

Жозе Моуриньо: Если и есть идеальный пример профессионализма - это я

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед матчем с "Миланом" в Серии А.

"Я в "Роме" два года и пять месяцев - я единственный человек, который не пропустил ни одной тренировки за это время. Для меня нет болезней и плохого настроения. За два с половиной года у меня не было ничего плохого, даже несколько недель назад, когда все болели.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для ситуации, которую мне не нужно объяснять. Рассказал об этом менеджеру Пинто и владельцам - решили, что день после дерби будет подходящим для моего отсутствия. Меня не было в Риме 15 часов. Мне кажется смешным оправдывать это.

Никоим образом не допускаю, чтобы мой профессионализм и достоинство, мое отношение к этой работе могли быть подвергнуты сомнению. Если и есть идеальный пример профессионализма - это я. Более чем за 20 лет своей карьеры ни разу не пропустил ни одного матча", - цитирует тренера TMW Radio.

Напомним, во вчерашнем матче Серии А "Рома" уступила "Милану" со счетом 1:3.

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Источник:
tmwradio
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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