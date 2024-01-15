У Виктора Коваленко будет третий тренер в сезоне

"Эмполи" официально объявил об увольнении Аурелио Андреаццоли и назначении нового главного тренера. Им стал Давиде Никола. Таким образом, 70-летний специалист завершил свою четвертую каденцию в тосканской команде, а выступающий за нее украинец Виктор Коваленко получит третьего наставника в сезоне.

Андреаццоли принял команду после четвертого тура, сменив Паоло Дзанетти. За 16 туров во главе со вторым наставником в сезоне "Эмполи" добыл гостевые победы над "Наполи" и "Фиорентиной", но в целом набрал лишь 13 очков. В последних пяти матчах было набрано лишь одно, и поражение от "Вероны" 13-го января, прямого конкурента в борьбе против вылета, стало последней каплей.

50-летний Никола не работал с середины сезона 2022/23, когда был уволен из "Салернитаны". Он известен спасением от вылета "Салернитаны" в сезоне 2021/22, а также "Кротоне" в сезоне 2016/17, когда шансы обеих команд спастись были весьма низкими.

"Эмполи" занимает 19-ое место в турнирной таблице Серии А, отставая от спасительного 17-го на пять очков. Коваленко пропустил два его последних матча из-за травмы.