Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Виктора Коваленко будет третий тренер в сезоне
Давиде Никола сменил Аурелио Андреаццоли
Getty
"Эмполи" официально объявил об увольнении Аурелио Андреаццоли и назначении нового главного тренера. Им стал Давиде Никола. Таким образом, 70-летний специалист завершил свою четвертую каденцию в тосканской команде, а выступающий за нее украинец Виктор Коваленко получит третьего наставника в сезоне.
Андреаццоли принял команду после четвертого тура, сменив Паоло Дзанетти. За 16 туров во главе со вторым наставником в сезоне "Эмполи" добыл гостевые победы над "Наполи" и "Фиорентиной", но в целом набрал лишь 13 очков. В последних пяти матчах было набрано лишь одно, и поражение от "Вероны" 13-го января, прямого конкурента в борьбе против вылета, стало последней каплей.
50-летний Никола не работал с середины сезона 2022/23, когда был уволен из "Салернитаны". Он известен спасением от вылета "Салернитаны" в сезоне 2021/22, а также "Кротоне" в сезоне 2016/17, когда шансы обеих команд спастись были весьма низкими.
"Эмполи" занимает 19-ое место в турнирной таблице Серии А, отставая от спасительного 17-го на пять очков. Коваленко пропустил два его последних матча из-за травмы.
Популярное сейчас
- Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А
- Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild
- Винисиус рассказал о конфликте с игроками Барселоны в финале Суперкубка Испании
- Молодость Папы Карло: от ужасной нищеты до абсолютного величия
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО