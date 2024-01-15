Талантливого сербского хавбека может подписать Фрозиноне

Директор "Фрозиноне" Анджелоцци заявил, что клуб пытается подписать полузащитника Матию Поповича.

"Мы пытаемся подписать Поповича как свободного агента. Мы попытаемся сотрудничать с топ-клубом "Наполи" над этой сделкой. Это нелегко, но мы стараемся и надеемся, что это удастся".