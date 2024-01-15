Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талантливого сербского хавбека может подписать Фрозиноне
Матия Попович заинтересовал итальянский клуб
Директор "Фрозиноне" Анджелоцци заявил, что клуб пытается подписать полузащитника Матию Поповича.
"Мы пытаемся подписать Поповича как свободного агента. Мы попытаемся сотрудничать с топ-клубом "Наполи" над этой сделкой. Это нелегко, но мы стараемся и надеемся, что это удастся".
18-летний Матий Попович за всю свою карьеру сыграл 25 матчей, забил 21 гол и отдал 5 ассистов.
Читайте такжеАллегри провел 400-й матч во главе Ювентуса
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти удивил всех. Перес не ожидал увидеть Лунина в старте Реала на матч против Барселоны
- Реанимация не поможет. Игнат показал поврежденный российский Ил-22. ФОТО
- Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
- Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн