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Талантливого сербского хавбека может подписать Фрозиноне

Италия

Матия Попович заинтересовал итальянский клуб

Талантливого сербского хавбека может подписать Фрозиноне

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Директор "Фрозиноне" Анджелоцци заявил, что клуб пытается подписать полузащитника Матию Поповича.

"Мы пытаемся подписать Поповича как свободного агента. Мы попытаемся сотрудничать с топ-клубом "Наполи" над этой сделкой. Это нелегко, но мы стараемся и надеемся, что это удастся".

18-летний Матий Попович за всю свою карьеру сыграл 25 матчей, забил 21 гол и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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