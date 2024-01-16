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Официально. Рома уволила Моуриньо
Специалист покинул клуб
AS Roma
"Рома" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Жозе Моуриньо, сообщает клубная пресс-служба.
Вместе с 60-летним португальцем команду покинул и его тренерский штаб.
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Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23.
В настоящее время команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 зачетных пунктов.
Thanks for everything on behalf of everyone at AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/yYkKgF7Rhh— AS Roma English (@ASRomaEN) January 16, 2024
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