Официально. Рома уволила Моуриньо

"Рома" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Жозе Моуриньо, сообщает клубная пресс-служба.

Вместе с 60-летним португальцем команду покинул и его тренерский штаб.

Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23.

В настоящее время команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 зачетных пунктов.

