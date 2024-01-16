Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владельцы Ромы: Мы навсегда запомним Моуриньо, но изменение было необходимо
Реакция Райана и Дэна Фридкиных на увольнение Жозе
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня утром (вторник) стало официально известно об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Ромы". На официальном сайте клуба также помещена реакция на событие представителей семьи владельцев клуба - Райана и Дэна Фридкиных.
"Мы благодарим Жозе от имени всех, кто связан с "Ромой", за страсть и приверженность клубу, продемонстрированные им со времени его прихода к нам", - заявили владельцы. "У нас навсегда останется отличная память о его каденции".
"Вместе с тем, мы верим, что в лучших интересах клуба немедленное изменение необходимо".
"Мы желаем Жозе и его помощникам наилучшего".
Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021-го года. С римским клубом португальский специалист выиграл Лигу Конференций и вышел в финал Лиги Европы, но в Серии А не сумел попасть в зону Лиги Чемпионов. В последних шести матчах лиги с ним во главе "волки" набрали лишь пять очков, также вылетев в минувшую среду из Кубка Италии из-за поражения от "Лацио".
Популярное сейчас
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО