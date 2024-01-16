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Владельцы Ромы: Мы навсегда запомним Моуриньо, но изменение было необходимо

Италия

Реакция Райана и Дэна Фридкиных на увольнение Жозе

Владельцы Ромы: Мы навсегда запомним Моуриньо, но изменение было необходимо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром (вторник) стало официально известно об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Ромы". На официальном сайте клуба также помещена реакция на событие представителей семьи владельцев клуба - Райана и Дэна Фридкиных.

"Мы благодарим Жозе от имени всех, кто связан с "Ромой", за страсть и приверженность клубу, продемонстрированные им со времени его прихода к нам", - заявили владельцы. "У нас навсегда останется отличная память о его каденции".

"Вместе с тем, мы верим, что в лучших интересах клуба немедленное изменение необходимо".

"Мы желаем Жозе и его помощникам наилучшего".

Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021-го года. С римским клубом португальский специалист выиграл Лигу Конференций и вышел в финал Лиги Европы, но в Серии А не сумел попасть в зону Лиги Чемпионов. В последних шести матчах лиги с ним во главе "волки" набрали лишь пять очков, также вылетев в минувшую среду из Кубка Италии из-за поражения от "Лацио".

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Источник:
https://www.asroma.com/en/news/70283/jose-mourinho-to-leave-as-roma-with-immediate-effect
Опубликовал: Леон Вургафт
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