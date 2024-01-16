Даниэле Де Росси станет новым главным тренером Ромы после увольнения Моуриньо

Бывший полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси займет должность нового главного тренера "волков" после того, как сегодня, 16 января, был уволен Жозе Моуриньо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Де Росси должен возглавить клуб как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, за несколько дней до увольнения португальского специалиста в СМИ появилась информация, что руководство "Ромы" считает крайне привлекательным вариант с приглашением Де Росси на должность главного тренера команды, поскольку считает, что он способен обеспечить прочную связь между клубом и болельщиками.

Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами.

После 20 туров Серии А римский клуб набрал 29 очков и занимает девятое место.