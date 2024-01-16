Жозе Моуриньо стал худшим тренером "Ромы" по темпу набора очков с сезона-1994/95.

Под руководством Моуриньо команда провела 96 матчей (44 победы, 23 ничьих и 29 поражений) в Серии А. Среднее количество набранных "Ромой" в этих играх очков - 1,61.

Это худший темп набора очков среди тренеров, которые провели 50 и более матчей во главе "Ромы" в трехочковую эру (с сезона-1994/95).

Сегодня Моуриньо был уволен из "Ромы".

14 января римляне проиграли "Милану" (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места - 5 очков.