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Моуриньо стал худшим тренером Ромы по темпу набора очков с сезона-1994/95
Среднее количество набранных Ромой очков в играх - 1,61
Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо стал худшим тренером "Ромы" по темпу набора очков с сезона-1994/95.
Под руководством Моуриньо команда провела 96 матчей (44 победы, 23 ничьих и 29 поражений) в Серии А. Среднее количество набранных "Ромой" в этих играх очков - 1,61.
Это худший темп набора очков среди тренеров, которые провели 50 и более матчей во главе "Ромы" в трехочковую эру (с сезона-1994/95).
Сегодня Моуриньо был уволен из "Ромы".
14 января римляне проиграли "Милану" (1:3) в матче 20-го тура Серии А. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице, отставание от 4-го места - 5 очков.
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