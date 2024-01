Фламенго готов улучшить предложение по защитнику Ромы

Бразильский "Фламенго" готов улучшить свое предложение по трансферу защитника "Ромы" Матиаса Виньи.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между Ромой и Фламенго вступают в заключительную, решающую стадию. Сумма последнего предложения составит 7 миллионов евро.

????⚫️ Flamengo are prepared to improve their bid to sign Matias Viña. Talks are entering into final, key stages with AS Roma.



Final proposal will be higher than €7m. pic.twitter.com/pQOv28HeGB