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Фламенго готов улучшить предложение по защитнику Ромы

Италия

Грядут очередные перемены в составе римлян

Фламенго готов улучшить предложение по защитнику Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский "Фламенго" готов улучшить свое предложение по трансферу защитника "Ромы" Матиаса Виньи.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между Ромой и Фламенго вступают в заключительную, решающую стадию. Сумма последнего предложения составит 7 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время уругваец находится в аренде у "Сассуоло". В этом сезоне на счету Виньи 16 матчей и 3 результативных передачи

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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