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Фламенго готов улучшить предложение по защитнику Ромы
Грядут очередные перемены в составе римлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский "Фламенго" готов улучшить свое предложение по трансферу защитника "Ромы" Матиаса Виньи.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между Ромой и Фламенго вступают в заключительную, решающую стадию. Сумма последнего предложения составит 7 миллионов евро.
????⚫️ Flamengo are prepared to improve their bid to sign Matias Viña. Talks are entering into final, key stages with AS Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024
Final proposal will be higher than €7m. pic.twitter.com/pQOv28HeGB
Напомним, что в настоящее время уругваец находится в аренде у "Сассуоло". В этом сезоне на счету Виньи 16 матчей и 3 результативных передачи
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