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Ювентус - Сассуоло. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Серии А

Италия

Ювентус - Сассуоло: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ювентус - Сассуоло. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Серии А

Фото: пресслужби ФК "Ювентус"

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"Ювентус" соскучился по трофеям. Туринцы пока хорошо выступают в Кубке Италии, но не теряют надежд взять свое и в Серии А. В матче с "Сассуоло" перед командой Аллегри стоит максимальная задача.

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Матч Серии А состоится во вторник, 16-го января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

"Ювентус" - "Сассуоло"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Ювентус - Сассуоло
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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