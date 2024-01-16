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Ювентус - Сассуоло. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Серии А
Ювентус - Сассуоло: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ювентус"
"Ювентус" соскучился по трофеям. Туринцы пока хорошо выступают в Кубке Италии, но не теряют надежд взять свое и в Серии А. В матче с "Сассуоло" перед командой Аллегри стоит максимальная задача.
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Матч Серии А состоится во вторник, 16-го января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Серия А
"Ювентус" - "Сассуоло"
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Ювентус - СассуолоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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