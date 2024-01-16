Ювентус - Сассуоло. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Серии А

"Ювентус" соскучился по трофеям. Туринцы пока хорошо выступают в Кубке Италии, но не теряют надежд взять свое и в Серии А. В матче с "Сассуоло" перед командой Аллегри стоит максимальная задача.

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Матч Серии А состоится во вторник, 16-го января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

Трансляция - MEGOGO Футбол 2