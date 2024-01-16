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А как же Судаков? Спортдиректор Ювентуса заявил, что зимних трансферов не будет

Италия
Обновлено

Итальянский клуб зимой не подпишет ни одного игрока

А как же Судаков? Спортдиректор Ювентуса заявил, что зимних трансферов не будет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор "Ювентуса" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает для себя трансферный рынок.

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"Мы решили закрыть рынок, мы не будем подписывать ни одного футболиста. Мы хотим доверять нашим игрокам, это наш выбор на данный момент".

Сейчас "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице и имеет 49 баллов по итогам 19 туров.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Romerik (YNWA)
17.01.2024 в 00:33
Так ніхто конкретно за зиму не говорив і не надіявся. Це ж очевидно. А літом вже буде продаж товару. І даю відсодків 70 що це буде не юве
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
17.01.2024 в 00:33
Так ніхто конкретно за зиму не говорив і не надіявся. Це ж очевидно. А літом вже буде продаж товару. І даю відсодків 70 що це буде не юве
Ответить
0
0

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