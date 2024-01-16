А как же Судаков? Спортдиректор Ювентуса заявил, что зимних трансферов не будет

Директор "Ювентуса" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает для себя трансферный рынок.

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"Мы решили закрыть рынок, мы не будем подписывать ни одного футболиста. Мы хотим доверять нашим игрокам, это наш выбор на данный момент".

Сейчас "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице и имеет 49 баллов по итогам 19 туров.