Италия
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А как же Судаков? Спортдиректор Ювентуса заявил, что зимних трансферов не будет
Итальянский клуб зимой не подпишет ни одного игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Ювентуса" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает для себя трансферный рынок.
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"Мы решили закрыть рынок, мы не будем подписывать ни одного футболиста. Мы хотим доверять нашим игрокам, это наш выбор на данный момент".
Сейчас "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице и имеет 49 баллов по итогам 19 туров.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Romerik (YNWA)
17.01.2024 в 00:33
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