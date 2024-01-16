Ювентус решил закрыть зимний рынок трансферов

Директор "Ювентуса" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает трансферный рынок.

"Мы решили закрыть рынок, мы не будем подписывать ни одного футболиста. Мы хотим доверять нашим игрокам, это наш выбор на данный момент".