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Ювентус решил закрыть зимний рынок трансферов

Италия

Итальянский клуб больше не подпишет ни одного игрока

Ювентус решил закрыть зимний рынок трансферов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Ювентуса" Криштиану Джунтоли заявил, что клуб закрывает трансферный рынок.

"Мы решили закрыть рынок, мы не будем подписывать ни одного футболиста. Мы хотим доверять нашим игрокам, это наш выбор на данный момент".

Сейчас "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице и имеет 49 баллов по итогам 19 туров.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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