Серия А. Ювентус берет легкий реванш у Сассуоло

Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" 3:0

Голы: Влахович 15, 37, Кьеза 89

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Ругани, Камбиазо (Сандро 87), Локателли, Миретти (Веа 57), Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 81), Влахович (Милик 81), Йилдиз (Кьеза 57)

"Сассуоло": Консильи, Педерсен, Эрлич (Руан 46), Д. Феррари, Вити (Миссори 74), Болока, Энрике, Торстведт (Вольпато 70), Берарди (Кастильехо 70), Пинамонти, Лорьенте (Мулаттьери 84)

Предупреждения: Эрлич 42, Д. Феррари 64

Главный арбитр: Марко Пиччинини

23-го сентября "Ювентус" проиграл "Сассуоло" со счетом 2:4. Такой провал заставил Массимилиано Аллегри отказаться от открытого футбола и вернуться к традиционному для "Юве" - серому, скучному, с минимумом усилий, но прежде всего перекрытой обороной и достижением результата. Он принес после того поражения уже 12 побед и три ничьи в лиге, а также две победы в двух матчах Кубка.

Оставался лишь один баг. 11 предыдущих матчей лиги не принесли ни одной победы с разницей более одного мяча. Приходилось вымучивать, причем нередко - в концовке. Также матчей с пропущенными набралось многовато. Перед сегодняшним - в шести из восьми в лиге вратари "бьянконери" пропускали. Но сегодня и это было исправлено. Реванш у "Сассуоло" получился более чем убедительным.

"Нероверди" после той победы покатились, набрав лишь семь очков в 12-ти турах. Правда, затем, то есть в предыдущем туре, переиграли "Фиорентину" и надеялись, что такая победа перезагрузит сезон и вернет команде уверенность в себе. Но сегодня они вернулись к последним месяцам.

Все получилось банально. "Ювентус" начал хорошим давлением, но абсолютно ничего не создал. Вроде бы отошел назад, но тут же перехватил, оставил Влаховича в 18-ти метров от ворот, а тот пробил под перекладину. По центру, то есть здесь и вина Консильи. Затем хозяева отошли в оборону, отдали мяч, заснули. А когда решили проснуться - Влахович сразу же закрутил штрафной над "стенкой".

Впервые в своей каденции в "Ювентусе" серб выдает голы и/или ассисты в четырех матчах лиги подряд. Четыре гола и два ассиста за это время.

Перед вторым голом Душана у "Сассуоло" начало кое-что получаться. Лорьенте слева в штрафной должен был отдать пас, но пробил слабо, затем пробил сильно издали, и Щенсны отбил. Второй тайм гости также начали хорошо. Берарди дважды бил издали. Однажды не попал, однажды Щенсны отбил. Но второй намек "Юве" понял, перестроился, отодвинул игру на половину поля соперника. Даже кое-что создавал.

В последней стадии матча Веа замкнул прострел с семи метров слишком неточно, а вот Кьеза, получив мяч от Локателли слева, пробил с 14-ти метров. Консильи вновь отыграл неудачно, пропустив слабоватый удар в нижний угол.

На этом 20-й тур Серии А завершен. "Ювентус" возвращает отставание от "Интера" к двум очкам. "Сассуоло" опережает зону вылета на столько же, хотя все еще на четыре места.