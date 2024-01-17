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Ювентус разгромил Сассуоло 3:0. Туринцы не проигрывают на протяжении 17 матчей

Италия

Следующий матч Ювентус проведет 21 января

Ювентус разгромил Сассуоло 3:0. Туринцы не проигрывают на протяжении 17 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

Новина українською

Во вторник, 16 января, "Ювентус" на домашней арене разгромил "Сассуоло" в матче 20-го тура итальянской Серии А - 3:0. Таким образом, туринская команда не проигрывает на протяжении 17 матчей подряд.

Последний раз в официальном матче "Ювентус" уступал 23 сентября. Это произошло в игре чемпионата Италии все с тем же "Сассуоло" - 2:4. В течение следующих 17 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как "Лечче" (1:0), "Торино" (2:0), "Милан" (1:0), "Верону" (1: 0), "Фиорентину" (1:0), "Кальяри" (2:1), "Монцу" (2:1), "Наполи" (1:0), дважды "Фрозиноне" (2:1 и 4:0), "Рому" (1:0), дважды "Салернитану" (6:1 и 2:1) и "Сассуоло" (3:0). Также подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с "Аталантой" (0:0), "Интером" (1:1) и "Дженоа" (1:1).

Свой следующий матч "Ювентус" проведет в воскресенье, 21 января. Команда Аллегри на выезде встретится с "Лечче" в рамках 21-го тура Серии А.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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