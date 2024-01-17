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Жозе Моуриньо рассказал, с чем у него ассоциируется работа в Роме
Накануне португальца уволили из римского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Жозе Моуриньо рассказал, с чем у него ассоциируется работа в "Роме".
Накануне португальца уволили из римского клуба, где он работал с мая 2021 года.
"Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность", - написал Моуриньо.
Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23.
Сейчас команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 зачетных пунктов.
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