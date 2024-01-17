Жозе Моуриньо рассказал, с чем у него ассоциируется работа в "Роме".

Накануне португальца уволили из римского клуба, где он работал с мая 2021 года.

"Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность", - написал Моуриньо.

Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23.

Сейчас команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 зачетных пунктов.