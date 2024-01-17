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Аллегри - о втором месте Ювентуса: Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно
Туринцы отстают от Интера на два очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри высказался о втором месте "Ювентуса" после 20 туров Серии А. Туринцы отстают от "Интера" на два очка.
"Если кто-то впереди, то кто-то должен быть позади. Нам нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу.
Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно. Победа в Лечче [в следующем туре] была бы крайне важной, эти матчи всегда складываются тяжело. [Нужно делать] один шаг за раз", - сказал главный тренер "Ювентуса".
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Источник:football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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