  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри - о втором месте Ювентуса: Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри - о втором месте Ювентуса: Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно

Италия

Туринцы отстают от Интера на два очка

Аллегри - о втором месте Ювентуса: Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Массимилиано Аллегри высказался о втором месте "Ювентуса" после 20 туров Серии А. Туринцы отстают от "Интера" на два очка.

"Если кто-то впереди, то кто-то должен быть позади. Нам нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу.

Мы оторвались от пятого места на 16 очков, и это важно. Победа в Лечче [в следующем туре] была бы крайне важной, эти матчи всегда складываются тяжело. [Нужно делать] один шаг за раз", - сказал главный тренер "Ювентуса".

Читайте также Серия А. Ювентус берет легкий реванш у Сассуоло
По теме
yellow-arrow
Бывший гендиректор Ювентуса: "Подписание Роналду было ошибкой"
yellow-arrow
Буффон рассказал о планах на будущее после завершения карьеры
yellow-arrow
Жозе Моуриньо рассказал, с чем у него ассоциируется работа в Роме
Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости