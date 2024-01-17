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Бывший гендиректор Ювентуса: "Подписание Роналду было ошибкой"

Италия
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Откровение одного из боссов старой сеньоры

Бывший гендиректор Ювентуса: "Подписание Роналду было ошибкой"

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Бывший генеральный директор "Ювентуса" (ныне – миланского "Интера") Джузеппе Маротта считает подписание Криштиану Роналду ошибкой.

"Приобретение Роналду не дало ожидаемых результатов. Скажем так: его вклад не соответствовал тем большим ожиданиям, которые у нас были, когда он прибыл", - приводит слова Маротты AS.

Напомним, что состав "старой сеньоры" Криштиану пополнил в 2019 году. За три сезона в Турине 5-кратный обладатель "Золотого Мяча" забил 101 гол в 134 матчах во всех турнирах, завоевав 5 трофеев (2 титула Серии А, 2 Суперкубка Италии и 1 Кубок Италии).

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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