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Владельцы Ромы были недовольны конфликтностью Моуриньо - Источник
Названы причины увольнения тренера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Названы причины увольнения Жозе Моуриньо из "Ромы".
Вчера римский клуб объявил об отставке португальского специалиста с поста главного тренера. До конца сезона командой будет руководить Даниэле де Росси.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, вчера владельцы "Ромы" Дэн и Райан Фридкины провели встречу с Моуриньо, на которой стороны высказали претензии друг к другу.
Так, руководители клуба были разочарованы результатами клуба в этом сезоне, а также устали от поведения тренера. Они были недовольны тем, что он постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя.
Особенно Фридкины были обеспокоены тем, что произошло после финала Лиги Европы - после матча главный тренер "Ромы" на парковке "Пушкаш Арены" крикнул арбитру Энтони Тейлору: "Какой позор, вы - чертов позор". Эту ситуацию называют переломным моментом - считается, что Моуриньо нанес ущерб своему имиджу.
В середине декабря владельцы клуба выдвинули Моуриньо ультиматум и проинформировали его о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.
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