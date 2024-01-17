Владельцы Ромы были недовольны конфликтностью Моуриньо - Источник

Названы причины увольнения Жозе Моуриньо из "Ромы".

Вчера римский клуб объявил об отставке португальского специалиста с поста главного тренера. До конца сезона командой будет руководить Даниэле де Росси.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, вчера владельцы "Ромы" Дэн и Райан Фридкины провели встречу с Моуриньо, на которой стороны высказали претензии друг к другу.

Так, руководители клуба были разочарованы результатами клуба в этом сезоне, а также устали от поведения тренера. Они были недовольны тем, что он постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя.

Особенно Фридкины были обеспокоены тем, что произошло после финала Лиги Европы - после матча главный тренер "Ромы" на парковке "Пушкаш Арены" крикнул арбитру Энтони Тейлору: "Какой позор, вы - чертов позор". Эту ситуацию называют переломным моментом - считается, что Моуриньо нанес ущерб своему имиджу.

В середине декабря владельцы клуба выдвинули Моуриньо ультиматум и проинформировали его о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.