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Наполи заинтересовался центральным защитником Шеффилд Юнайтед

Италия
Обновлено

Итальянский клуб наблюдает за игрой Анела Ахмедходжича

Наполи заинтересовался центральным защитником Шеффилд Юнайтед

transfermarkt

Новина українською

"Наполи" внимательно наблюдает за игрой центрального защитника "Шеффилд Юнайтед" Анела Ахмедходжича.

Ни для кого не секрет, что итальянский клуб ищет нового защитника, "адзурри" даже сделали предложение "Дженоа" по Раду Дрегушину, но он перешел в "Тоттенхэм".

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Сейчас одним из кандидатов является Ахмедходжич, игрок, за которым скауты "Наполи" следят уже достаточно долго.

Анел в этом сезоне АПЛ сыграл 20 матчей и отдал 1 ассист.

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Наполи Шеффилд Юнайтед
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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