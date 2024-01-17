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Наполи заинтересовался центральным защитником Шеффилд Юнайтед
Итальянский клуб наблюдает за игрой Анела Ахмедходжича
transfermarkt
"Наполи" внимательно наблюдает за игрой центрального защитника "Шеффилд Юнайтед" Анела Ахмедходжича.
Ни для кого не секрет, что итальянский клуб ищет нового защитника, "адзурри" даже сделали предложение "Дженоа" по Раду Дрегушину, но он перешел в "Тоттенхэм".
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Сейчас одним из кандидатов является Ахмедходжич, игрок, за которым скауты "Наполи" следят уже достаточно долго.
Анел в этом сезоне АПЛ сыграл 20 матчей и отдал 1 ассист.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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