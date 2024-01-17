Наполи заинтересовался центральным защитником Шеффилд Юнайтед

"Наполи" внимательно наблюдает за игрой центрального защитника "Шеффилд Юнайтед" Анела Ахмедходжича.

Ни для кого не секрет, что итальянский клуб ищет нового защитника, "адзурри" даже сделали предложение "Дженоа" по Раду Дрегушину, но он перешел в "Тоттенхэм".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас одним из кандидатов является Ахмедходжич, игрок, за которым скауты "Наполи" следят уже достаточно долго.

Анел в этом сезоне АПЛ сыграл 20 матчей и отдал 1 ассист.