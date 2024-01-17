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Защитник Лилля вскоре присоединится к Ювентусу
Вскоре Тьягу Джало присоединится к итальянскому клубу
getfootballnewsfrance.com/Автор невідомий
"Ювентус" близок к трансферу защитника "Лилля" Тьягу Джало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Игрок в ближайшие дни присоединится к "Ювентусу". Соглашение находится на завершающем этапе. Вероятно, договор будет действовать до июня 2028 года.
Тьягу Джало за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 137 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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