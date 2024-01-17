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Защитник Лилля вскоре присоединится к Ювентусу

Италия
Обновлено

Вскоре Тьягу Джало присоединится к итальянскому клубу

Защитник Лилля вскоре присоединится к Ювентусу

getfootballnewsfrance.com/Автор невідомий

Новина українською

"Ювентус" близок к трансферу защитника "Лилля" Тьягу Джало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Игрок в ближайшие дни присоединится к "Ювентусу". Соглашение находится на завершающем этапе. Вероятно, договор будет действовать до июня 2028 года.

Тьягу Джало за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 137 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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