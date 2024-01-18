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Костакурта: Чалханоглу - лучший полузащитник мира после Родри

Италия

Костакурта высказался об игре полузащитника Интера

Костакурта: Чалханоглу - лучший полузащитник мира после Родри

Фото: SempreInter

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Бывший игрок "Милана" Алессандро Костакурта высказался об игре полузащитника "Интера" и сборной Турции Хакана Чалханоглу. Отметим, что несколько лет назад хавбек выступал в футболке "Милана".

"Хакан Чалханоглу сейчас является вторым сильнейшим центральным полузащитником в мире после Родри из "Манчестер Сити", - приводит слова Костакурты FCInter1908.

Чалханоглу выступает за "Интер" с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "нерадзурри" 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года.

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Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Алессандро Костакурта Милан
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Источник:
fcinter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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