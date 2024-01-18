Костакурта: Чалханоглу - лучший полузащитник мира после Родри

Бывший игрок "Милана" Алессандро Костакурта высказался об игре полузащитника "Интера" и сборной Турции Хакана Чалханоглу. Отметим, что несколько лет назад хавбек выступал в футболке "Милана".

"Хакан Чалханоглу сейчас является вторым сильнейшим центральным полузащитником в мире после Родри из "Манчестер Сити", - приводит слова Костакурты FCInter1908.

Чалханоглу выступает за "Интер" с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "нерадзурри" 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года.