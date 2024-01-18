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Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения

Италия

Тренер конфликтовал с несколькими игроками Ромы

Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Новина українською

Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо конфликтовал с несколькими игроками клуба незадолго до своего увольнения из итальянского клуба, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, у специалиста были напряженные отношения с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешем.

Отмечается, что отставка Моуриньо из "Ромы" произошла не только из-за неудовлетворительных результатов клуба, но и из-за напряженности в команде.

Напомним, "Рома" объявила об увольнении Жозе Моуриньо вчера, 16 января. Пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси. Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 "Рома" под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 "волки" дошли до финала Лиги Европы.

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Источник:
corrieredellosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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