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Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
Тренер конфликтовал с несколькими игроками Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Бывший главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо конфликтовал с несколькими игроками клуба незадолго до своего увольнения из итальянского клуба, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, у специалиста были напряженные отношения с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешем.
Отмечается, что отставка Моуриньо из "Ромы" произошла не только из-за неудовлетворительных результатов клуба, но и из-за напряженности в команде.
Напомним, "Рома" объявила об увольнении Жозе Моуриньо вчера, 16 января. Пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси. Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 "Рома" под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 "волки" дошли до финала Лиги Европы.
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