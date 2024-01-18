Надоел всем, кроме болельщиков. Жозе Моуриньо останется Романистой

Два с половиной сезона Жозе Моуриньо в "Роме" трудно оценить, проанализировать, подытожить. Успехи в Еврокубках, неудачи в Серии А и Кубке Италии, влияние на клуб и болельщиков, развитие молодёжи. Ясный вердикт его каденции вынести непросто. Одно ясно - Моура запомнят.

Вечная ссора

С Моуриньо "Рома" выиграла свой первый трофей с 2008-го года и первый признанный УЕФА Еврокубок в своей истории (Лигу Конференций), также вышла в финал Лиги Европы. Два из четырех финалов Еврокубков в истории клуба добыты с ним. Однако в лиге добыты лишь дважды шестые места и девятое прямо сейчас, в Кубке Италии - три вылета в 1/4 финала.

Его средний набор очков за матч в каденции - худший среди всех тренеров "Ромы" с 1994-го года, проведших с ней хотя бы 50 матчей. И худший за последние 20 лет его карьеры.

29 очков в нынешнем сезоне - худший результат "Ромы" после 20-ти туров с сезона 2002/03. В Топ-матчах, для побед в которых его и брали (с Паулу Фонсекой команда постоянно позорилась в таких), он набрал шесть очков в девяти. Плюс вылет из Кубка от "Лацио". В последних четырех Римских дерби во всех турнирах даже забить не удалось - 0:1, 0:1, 0:0, 0:1.

Особенно в гостях команда выглядела ужасно - две победы, две ничьи и шесть поражений в лиге. Дома ещё бешеная поддержка "Олимпико" вывозила, и там она играла безалаберно, но весело, интенсивно. А вот на выезде, где нужно демонстрировать класс гранда, демонстрировала лишь слабость.

Сам Моур говорил, что от него ожидают быть Гарри Поттером. Что он никогда не ставил цель выйти в Лигу Чемпионов. "Я не хочу продавать дым. Выйти туда, потратив на покупки семь миллионов - это не история, даже не чудо, а все равно, что Иисус Христос придет в Рим и прогуляется по Ватикану". Но такую цель ставили хозяева - семья Фридкиных, и их злили такие слова.

Обязана ли была "Рома" Моуриньо выходить в ЛЧ? Да, в предыдущие два сезона вместе она потратила на покупки лишь 9.5 миллиона евро. Но в первый сезон португальца - 130, с тем же результатом. По зарплатам игроков она в нынешнем сезоне третья в Серии А и идти ниже в таблице, чем "Лацио", "Аталанта", "Фиорентина", "Болонья" точно не должна.

Джанлуиджи Буффон называл "чудом" победу в Лиге Конференций и финал Лиги Европы, но признавал, что в лиге от "Ромы" Моуриньо ожидали большего.

С такими статусными опытными игроками как Лукаку, Дибала, Руй Патрисиу, Паредес, Манчини, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Белотти, Азмун, Ауар, Ренату Саншеш девятое место - полный провал. И Моуриньо еще и жаловался, что вот такая его команда не способна играть на высоких скоростях, не способна отбирать мячи, а без Дибалы и Лукаку вообще не связана.

По сути, она и не выглядела связанной даже с ними на поле. Полагаясь на стандартные положения, отдельные контратаки и индивидуальные действия этих двоих. Часто выглядела разобранной, не способной доминировать даже против аутсайдеров. И, что совсем уж несвойственно Моуриньо - много пропускала. Сейчас по пропущенным также девятая, при том, что по забитым - четвертая.

Да и правда ли такое уж чудо в победе в ЛК и финале ЛЕ? В проходе ЦСКА Софии, "Зари", "Лудогорца", "Витесса", "Буде/Глимт", "Лестера", "Фейеноорда", "Зальцбурга", "Реал Сосьедад", "Байера"? Все эти команды, кроме, пожалуй, последней, намного менее статусные, намного менее богатые и опытные, чем "Рома".

Моур также постоянно жаловался на травмы. Говорил, что все эти игроки не пришли бы в "Рому", если бы не страдали от травм, а играли бы в Топ-клубах. Но в "Милане" в нынешнем сезоне и вовсе были 33 травмы, и ему пришлось массово привлекать молодежь, даже 15-летнего форварда. А он прочно стоит на третьем месте.

Жозе ссорился с игроками. Называл Карсдорпа "предателем", менял Саншеша после 18-ти минут на поле, критиковал капитана Лоренцо Пеллегрини, Спинаццолу. СМИ сообщают, что некоторые игроки даже начали жаловаться на него боссам клуба. И что после поражения от "Лацио" в Кубке он отмечал, что игроки уже не слушают его и сказал им, что готов уйти, если так.

Ссорился он и с тренерами других команд, обвиняя их в "шоу" на скамье запасных или в принижении силы своих команд и ожиданий от них. То есть в том, что делал сам.

Ну а с арбитрами и журналистами он ссорился постоянно. Доходя до полного абсурда. Говорил об арбитре "худший в моей карьере", при этом признавая, что не повлиял на матч, говорил об ужасном не готовом к Серии А арбитре, при том, что тот никогда не судил "Рому", яростно критиковал журналиста, даже узнав, что тот вообще не в студии сейчас и не может ответить.

Он угрожал подать в суд на арбитра, сообщал, что ходит с микрофоном на матчи и записывает все и даже что иногда не работает на скамье запасных, а сидит тихо, чтобы не провоцировать судей. И при этом за каденцию в "Роме" он пропустил 16 матчей из-за удалений.

Все эти нападки и отмазки настолько надоели, что мне просто уже не хотелось читать его интервью. Они вызывали отвращение. Похоже, надоели и Фридкиным. Даже сообщают, что именно из-за них те хотели уволить его. Еще после финала Лиги Европы, за нападки на арбитра в котором получил четыре матча дисквалификации.

Сгнило с головы

Бывший игрок команды Анджело Ди Ливио заявлял, что "Рому" плохо тренируют, что у нее нет лица. Еще один такой - Венсан Кандела - говорил о постоянных спорах игроков между собой. Оба заявили, что удаления Моуриньо мешают команде. Легенда клуба Франческо Грациани заявлял, что Моуриньо пора прекратить быть менеджером и начать тренировать.

Правда, Грациани также отмечал, что в клубе нет спортивного директора. А Фабио Капелло говорил о неумении Фридкиных руководить, о слишком холодном неуважительном отношении, что не подходит "Роме", да и Италии вообще. И на самом деле клуб функционирует плохо. Денег нет, несмотря на очень активные продажи ненужных игроков, нет и руководства.

Фридкин-старший сидит в США, Фридкин-младший часто в Италии, но о нем ничего не слышно. Генеральный директор Лина Сулуку работает восемь месяцев, а до этого должности Генерального и спортивного совмещал Тьягу Пинту. Который уходит в начале февраля. Больше никого нет, и сам Моуриньо кричал, что нужны еще люди, что ему нужна помощь от администрации. В этом он был прав.

Также трансферная политика клуба неверна. Основана на арендах и свободных агентах, когда-то известных, но теперь сбитых летчиках. Даже Дибале и Лукаку после их ссор с "Ювентусом" и "Интером" идти было некуда, кроме "Ромы". Денег в Италии нет ни у кого, но другие гранды продают игроков за большие суммы и их тратят на покупки. "Роме" даже некого продать за 40 миллионов.

Теперь сообщают, что вместо Пинту придут двое - технический и спортивный директоры, что трансферная политика изменится с прицелом на поиск и воспитание талантливой молодежи. Это уже после того, как свою молодежь из академии, 13-ти игрокам из которой предоставил дебют за первую команду именно Моуриньо, попродавали "Аяксу", "Базелю", "Сассуоло", "Кремонезе" за смешные суммы.

В конце концов, и до Моуриньо "Рома" не выходила в Лигу Чемпионов три сезона подряд.

Романиста навсегда

В целом, чтобы оценить наследие Моуриньо в "Роме", нужно уяснить, что такое сегодня Рим и "Рома". Нужно забыть о Вечном городе, о всей истории, о столице, об элитарности, о всей богеме, которая болеет за клуб. Рим - провинция, сильно отстающая от Милана и Турина в экономике, политике, образовании, в порядке и банальном умении работать.

В Риме и "Роме" любят жаловаться на произвол Севера, на несправедливость, на насмешки над римлянами и их отсталостью, на арбитров, на Федерацию, на прессу. Все в сговоре, все против нас, нам никогда не позволят победить. Да и мы сами не способны, поскольку невезучие и не умеем играть грязно во всех смыслах. Болельщик "Ромы" призван страдать всю жизнь, мучиться.

В такой атмосфере Моуриньо с его осадным менталитетом, донкихотством, постоянной борьбой против всего и вся, с постоянными яростными нападками на всех без тормозов чувствовал себя как рыба в воде. Он и стал Дон Кихотом и даже Робином Гудом. Вождем борьбы за справедливость и против произвола. Таковы ощущения фанов.

Он сам говорил, что изменился именно в Риме. Что ранее тренировал для побед, трофеев и прежде всего для себя, для личного успеха. Но теперь тренирует для простых болельщиков, приходящих домой вечером после тяжелого рабочего дня и желающих немного порадоваться.

Более того, он даже принес невезучим победу. Первый Еврокубок после Кубка Ярмарок-1961. Не случайно на финал Лиги Конференций в Тирану явились десятки тысяч болельщиков, там и в Риме праздновали победу бешено, без задних ног.

Именно потому болельщики "Ромы" его обожают, боготворят, считают своим, говорят, что он теперь Романиста на всю жизнь. Именно потому побили рекорды посещаемости с сезона последнего Скудетто - 2000/01 и раскупили все билеты на домашние матчи 36 раз подряд.

Именно потому даже после провальной последней серии с пятью очками в шести турах лиги и вылетом из Кубка от "Лацио" обвиняли не его, а игроков.

"Пот, кровь, слезы, радость, грусть, любовь, братья, история, сердце, вечность", - написал Моур в прощальном послании "Роме" в соцсетях. Такое лаконичное точное послание могло быть написано только настоящим Романистой. Только тем, кто уяснил, что такое "Рома". И потому болельщики его не забудут.

Куда он сейчас? Доказывает ли его каденция в Риме, что его карьера закончена? Пора ли в Саудовскую Аравию, где уже сидит в Совете Директоров одной из футбольных академий? Мне кажется, что еще нет. Ему прежде всего нужно забыть, что был Топ-тренером, успокоиться, прекратить ссориться со всеми. И искать команду, болельщики которой его полюбят. Так, как любят болельщики "Ромы".

А Фридкины тем временем назначили главным тренером колоссальную легенду клуба Даниэле Де Росси, у которого в резюме как у главного тренера 17 матчей в Серии Б. Назначили с единственной целью - отвести от себя ярость болельщиков за увольнение Моуриньо. Настолько Жозе силен на трибунах "Олимпико".

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