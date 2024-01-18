Болельщики Ромы раздражены из-за увольнения Моуриньо: вывесили баннер с призывом к уходу владельца клуба

Болельщики "Ромы" крайне недовольны увольнением Жозе Моуринью и вывесили возле тренировочной базы команды гигантский баннер против владельца клуба с надписью: "#Friedkinout".

Фаны Римского клуба до сих пор в шоке после увольнения во вторник популярного среди них португальского специалиста. Как сообщает Football Italia, в среду они даже вывесили гигантский баннер возле Тригории, призывая американского владельца покинуть клуб. Тот же хэштег #Friedkinout использовался несколькими фанатами на X (ранее Twitter).

Американский бизнесмен Дэн Фридкин купил "Рому" в 2020-ом году и подписал Моуриньо в 2021-ом. За 2.5 года тренерской каденции португалец привел команду к победе в Лиге Конференций и финалу Лиги Европы, но в лиге не поднимался выше шестого места, а покинул команду на девятом. Тем не менее, он остается очень популярной фигурой среди болельщиков команды.

Следующий матч "Рома" проведет в субботу в лиге дома против "Вероны" уже под руководством Даниэле Де Росси.